澳洲「無法保證」境內1萬港人都能永久居留　前提要先完成測驗！

▲港版國安法引起澳方反制。(圖/路透)



記者丁維瑀/綜合報導

澳洲總理莫里森(Scott Morrison)9日宣布將延長部分香港公民的簽證5年,也打算提供永久居留的途徑。該國代理移民部長塔奇(Alan Tudge)12日則證實,數千名在澳洲居住的香港學生、勞工等,如果屆時通過相關檢驗,將有機會取得永久居留權,不過他無法保證每人的申請程序都一定能通過。

《雪梨晨鋒報》報導,塔奇說明,澳洲政府尚未開發出提供給港人的永久居留簽證,不過內容將包含國安與性格方面的檢驗。他12日告訴ABC新聞製作的節目「內幕者」(Insiders),民眾在澳洲的簽證到期前,將有機會獲得永久居留權。

然而,塔奇無法保證所有港人都能取得相同待遇,「如果有嚴重的安全問題跟那人有關,他們將被送回去(香港)。」他補充,若是發現性格方面的問題,提出申請者也必須離開澳洲,但只要通過一系列評估,將有機會獲得永久居留簽證。

雖然塔奇幾乎可以確定多數在澳洲的港人都能申請永久居留,卻也提到要進行評估。工黨內政事務發言人肯尼莉(Kristina Keneally)就直言,塔奇終於承認,政府無法保證現居澳洲的香港公民都將能獲准留在此地。

