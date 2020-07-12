澳洲「無法保證」境內1萬港人都能永久居留　前提要先完成測驗！

▲港版國安法引起澳方反制。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）9日宣布將延長部分香港公民的簽證5年，也打算提供永久居留的途徑。該國代理移民部長塔奇（Alan Tudge）12日則證實，數千名在澳洲居住的香港學生、勞工等，如果屆時通過相關檢驗，將有機會取得永久居留權，不過他無法保證每人的申請程序都一定能通過。

《雪梨晨鋒報》報導，塔奇說明，澳洲政府尚未開發出提供給港人的永久居留簽證，不過內容將包含國安與性格方面的檢驗。他12日告訴ABC新聞製作的節目「內幕者」（Insiders），民眾在澳洲的簽證到期前，將有機會獲得永久居留權。

然而，塔奇無法保證所有港人都能取得相同待遇，「如果有嚴重的安全問題跟那人有關，他們將被送回去（香港）。」他補充，若是發現性格方面的問題，提出申請者也必須離開澳洲，但只要通過一系列評估，將有機會獲得永久居留簽證。

雖然塔奇幾乎可以確定多數在澳洲的港人都能申請永久居留，卻也提到要進行評估。工黨內政事務發言人肯尼莉（Kristina Keneally）就直言，塔奇終於承認，政府無法保證現居澳洲的香港公民都將能獲准留在此地。

.@AlanTudgeMP says he can't guarantee that Hong Kong citizens currently in Australia will be allowed to stay. #insiders #auspol pic.twitter.com/7aZglnPmQy — Insiders ABC (@InsidersABC) July 11, 2020

「港版國安法」6月30日晚間生效，澳洲除了宣布延長港人簽證、預備永久居留途徑，還暫停與香港的引渡條款。約1萬500名香港學生、1500名持其他簽證者，在澳洲得知這個消息時都感到如釋重負。

塔奇表示，任何香港居民若能證明回到香港後會面臨政治迫害，都可以選擇申請難民定居，目前已有137人尋求庇護。

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