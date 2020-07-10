陸委會設港版國安法專區　建議赴港澳前登錄基本資訊

▲陸委會建議國人赴港澳前先登記。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／台北報導

因應「港版國安法」及該法第43條實施細則生效施行，陸委會10日宣布，官網正式設立因應港版國安法專區，說明政府立場及可能風險，提醒國人欲轉機或赴香港旅遊、就學、就業、經商前，「停」、「看」、「聽」並提高警覺。

陸委會9日例行記者會上，副主委兼發言人邱垂正已提醒國人，如已在陸港澳或過境陸港澳轉機，應注意港版國安法可能對個人人權和人身安全的危害；倘若尚未赴陸港澳，應審慎評估，倘有疑慮，建議避免前往。

10日下午，陸委會進一步發表聲明，指出港版國安法罪行定義模糊，規制對象及範圍無遠弗屆，不分國籍及地域，嚴重威脅國際及在港人士人身自由及安全，引發國際社會高度關切。政府將密切關注香港情勢發展，進行風險評估，適時向國人揭露相關資訊，並強化駐館急難救助機制及應處配套措施。

陸委會強調，國人如赴港澳，請至陸委會官網「為民服務」項下「國人赴港澳動態登錄」系統填載基本資訊（https://www.mac.gov.tw/cp.aspx?n=DB5CA7E8ABA7E5DC）。

此外，赴港澳如遭遇緊急問題，可撥打陸委會香港辦事處或澳門辦事處（駐地名稱：台北經濟文化辦事處）24小時急難救助電話：香港（852-61439012）、澳門（853-66872557），辦事處將提供國人相關協助。

▲港版國安法引起國際關注。（圖／路透）