北市圖「夏日愛閱狂想曲」　完成神秘閱讀任務拿禮物

▲ 台北市立圖書館。（資料照／取自北市圖）



政治中心／綜合報導

台北市立圖書館和愛書亞公爵聯手，在暑期舉辦一系列兒童閱讀推廣活動，藉由豐富多元的活動方案及活潑有趣的活動設計，幫助孩子擴展閱讀視野，從活動中領略學習的美好和趣味。

今年北市圖書館「夏日愛閱狂想曲」暑期閱讀活動即以「繪本藝術賞析」、「表演藝術」、「音樂文化」和「藝術欣賞」為主題，透過一系列遊戲化的閱讀活動，讓學童在遊戲中培養創意思維和美感表達，學習多元主題的知識。

相關系列活動以「夏日愛閱狂想曲」為主軸，台北市立圖書館將發送「愛閱夥伴任務卡」的邀請給各位小朋友，「愛閱夥伴任務卡」是結合賓果遊戲和挑戰謎題的任務型學習單，內容根據難易程度，分為國小1-3年級及國小4-6年級版本，讓小朋友可以自發性閱讀並增進相關知能。只要完成任務，經館員確認後即可兌換茶會信物及獎狀1份（數量有限，換完為止）。

台北市立圖書館表示，除情境式的愛閱夥伴任務卡外，更邀請繪本藝術、戲劇表演、音樂文化和兒童美術領域的專業老師們，以手作活動、科普體驗、表演工作坊和動態繪本等趣味內容，帶領小朋友以突破傳統的方式，「閱讀」和「學習」這些重要議題，在重視閱讀力的全球化時代，為孩子打造「玩」美競爭力。

台北市立圖書館指出，暑假期間除了參與活動外，也鼓勵小朋友發揮創意，參加「手繪北市圖愛閱風景」繪畫徵件比賽，另有暑期主題書展、林老師夏日愛閱故事屋及愛閱樂小博士信箱等豐富活動，小朋友不妨趁著暑假，挑戰閱讀任務、到圖書館翻翻書展區的精選好書、聽聽林老師說的精彩故事或是動動腦查找小博士信箱的問題，讓今年暑假滿載而歸。