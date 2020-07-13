掛號單放車上硬闖台大兒醫找朋友　白衣男怒嗆保全：不會去查嗎？

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記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎疫情逐漸趨緩，但要前往醫院探病，仍要出示掛號單或是上網登錄。不過，一名白衣男子日前因為沒有拿出掛號單就想進入台大兒童醫院，被保全攔下一度氣到跳針狂罵「不會去查嗎？」最後還是沒有被放行，這才放棄硬闖，重回車上拿取陪病文件。

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▲白衣男質疑保全態度不佳。（圖／東森新聞，下同）

根據《東森新聞》報導，白衣男想要前往成人心臟科探望朋友，卻在沒有陪病文件的情況下，要求從台大兒童醫院進入，結果被保全攔下，他一氣之下當場飆罵，「有沒有心臟科，你要不要查一下？你到底知不知道這邊的規定？」、「什麼叫做兒童，只有兒童沒有大人，你這什麼態度啊？我不過就是進去啊，我凶你關你XX啊」。

白衣男的態度也惹火保全，雙方在醫院門口爭執不休。目擊整起事件經過的陳姓男子透露，白衣男一直怪保全不去查詢，後面保全的長官有出來講，如果有掛號單就會放行，他還是一直針對保全阻擋的態度批評。

▲保全一度被嗆到火氣也上來了。

依據台大醫院規定，陪病者必須出示患者的掛號單，或是事先上網登錄，填寫患者的病歷號碼、出生年月日，只要秀出這些資料，保全就會放行。由於白衣男鬧了半天還是無法進入醫院，這才重回車上拿取陪病文件，但嘴上還是不停抱怨，「我當時為什麼要拿這張？我人就要進去，我說我朋友就在裡面，你告訴我沒有大人。」

保全一聽也很無奈，回答「因為兒童醫院當然沒有大人（患者），你給我看這張，我當然就沒話講啊」。最後白衣男出示相關文件，總算得以進入醫院探望友人。