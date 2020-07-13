6天累計62駐沖繩美軍染疫！沖繩縣緊急安排130餐飲業者篩檢

▲駐日本沖繩美軍普天間機場及周邊地區。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社東京13日綜合外電報導

駐日本沖繩美軍基地日前爆發逾60人群聚感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），讓憂慮疫情往外擴散的沖繩縣北谷町等單位，緊急為美軍相關人士出沒的餐飲店從業人員進行PCR檢查。

駐日本沖繩美軍陸戰隊基地爆發群聚感染，本月7日到12日止累計62名美軍相關人士確診，當地民眾對與基地僅一牆之隔的疫情備感憂慮。

日本琉球新報報導，日本沖繩縣立中部醫院、沖繩縣政府與北谷町公所等單位，昨天緊急為北谷町內餐飲店等店家130名從業人員進行免費PCR檢查，不論有無症狀，檢查結果明天出爐。

這項檢查是在町公所戶外空間並採取防疫措施進行，在北谷町餐飲店工作的33歲阿波根龍說，有很多接觸到小孩的機會，一旦疫情擴散就很危險，所以接受檢查才能安心。

談到美軍基地內確診病例增加，阿波根龍說，如果美軍方面能更早提供資訊，能做的事應該會更多。

另一名在餐飲店工作的40多歲女性說，每天抱著不安情緒接待客人，「希望能有更多的人來接受檢查」。

沖繩縣立中部醫院醫師高山義浩說，如果確認有人感染的話，縣政府等單位應該研究是否常設檢查站，或在其他地區也進行PCR檢查。

駐沖繩美軍基地近期共有超過60人確診感染，本月4日美國獨立紀念日前後時，不少美軍相關人士外出前往北谷町等地的餐飲店或公園等地。

針對地方有說法指美軍在資訊提供方面並不充分，日本內閣官房長官菅義偉今天說，就他所知，基於日美聯合委員會（Japan-US Joint Committee）協議，日美雙方有針對感染者活動史的追蹤等必要資訊進行共享，美軍與沖繩縣政府間的資訊共享並沒有問題。

菅義偉說，駐日美軍相關人士確診數及出現感染者的設施與地區等必要資訊，有接獲來自美方的通報。

日本時事通信社報導，菅義偉表示，美軍設施所在地區的醫療機構與地方保健所間，有進行必要資訊共享，「會持續跟駐日美軍進行適當的合作來因應疫情」。

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