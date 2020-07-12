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男生月薪6萬沒上進心？女孩揭「關鍵2指標」：其他依據較準確

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▲。（圖／pixabay）

▲有網友好奇，男生月薪6萬算是有上進心嗎。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

許多人在擇偶時，除了外表、價值觀等是考量因素外，是否有「上進心」也是觀察的重點。有一名網友就好奇詢問，常常聽到女生認為男人要有上進心，「月入6萬的話算是有上進心嗎？」話題一出後引發網友熱議，許多人認為月收入和上進心兩者沒有關聯，也有人認為要用「年齡」和「年薪」來當作依據比較準確。

原PO在PTT上以「男生月入6萬有上進心嗎？」為題表示，常常聽說女生講男生要有上進心，喜歡有上進心的男生，「如果考不上醫生和進不了科技業，但男生月入6萬，女孩會覺得上進心夠嗎，還是覺得很廢呢？」

請繼續往下閱讀...

貼文一出後，引發廣大網友回應，許多人認為月收入和上進心兩者的關聯性並不大，「如果人生沒有一個持續努力的目標，月入百萬也沒上進心」、「月入多少跟上進心無關」、「兩個東西關聯在哪？」、「為什麼很多人喜歡用薪資來證明上進心啊？」、「重點不是月入多少，是總資產多少，月入0總資產10億我可以」。

也有網友認為，薪水和上進心還是有正相關的，而且要用「年齡」和「年薪」來當作依據比較準確，「年薪比較準，有150以上才算」、「如果30歲以上還只有6萬，那真的很廢，應該找個洞把自己埋了」、「錢本來就跟上進心有關，如果一個人持續努力一個目標10年後薪水從3萬變4萬，這樣的上進心也沒屁用」、「超過30歲年收沒百萬的都該砍掉重練」。

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