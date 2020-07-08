跟老公吃壽司！怨婦挑釁「年薪幾十萬才去吃」　人妻傻：吃爭鮮錯了嗎

▲貴婦同事酸，吃平價壽司怕有蟲！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

在婚姻世界中，有錢就是幸褔？一名人妻表示，前同事突私訊問，「怎那麼愛吃爭鮮啊？」似乎看不起平價美食，對方還挑釁「只有年薪幾十萬的另一半才會帶妳們去吃的吧？」最後貴婦得知對話被PO到網路，還跟網友們戰起來，「他們只是羨慕，才會說有老公陪伴就好，做人要誠實面對自己！」讓網友狂翻白眼。

「吃爭鮮錯了嗎？」一名女網友在臉書《爆怨公社》貼文，因常常跟老公吃壽司，竟被前同事瞧不起。某日，失聯已久的前同事突私訊，但一開口就酸溜溜，「怎那麼愛吃爭鮮啊？那種東西，只有年薪幾十萬的另一半才會帶妳們去吃的吧？」「我都不吃那種廉價的，叫你老公帶妳吃貴一點，不然到時候吃到蟲」。

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不甘被狠酸，原PO硬起來直呼，「可是你一年見過老公幾次啊？雖吃廉價，但我老公都在，睡覺也不是一個人，妳應該很空虛吧？」仿佛戳到傷心處，前同事仍擺出高姿態回應，「至少老公百萬年薪，可以讓我無憂無慮，不用當黃臉婆！」

原PO冷笑再往傷口攻擊，「雖然我老公沒百萬年薪，但他不會花錢叫小姐，沒有不回家，我兒子還認得出爸爸是誰，十年後妳老公還是同一個人，再來跟我炫耀吧！」本以為前同事會惦惦，結果不久後，她又繼續冷嘲熱諷，「不用發文去討拍啦，有錢比較重要，他們（網友）只是羨慕，才會有有老公陪伴就好，做人要誠實面對自己。」

▲網友認為，不必跟對方認真！（圖／翻攝爆怨公社）



面對貴婦頻頻挑釁，原PO最後選擇已讀不回。而文章曝光後，網友紛紛理性回嗆，「我覺得自己年薪百萬比較重要」、「我看到她內心滿滿的空虛自卑跟寂寞跟嫉妒」、「原來年薪百萬不能吃爭鮮」、「不管賺多賺少，這友人已經壞掉了」、「可憐的女人，窮到剩下錢」、「我寧願吃差一點也不要獨守空房 」、「一山還有一山高，快樂最重要」、「每個人價值觀不同～不用管她的想法，快封鎖她，這絕不是好友」。

▼貴婦以老公年薪百萬而自豪！（圖／翻攝爆怨公社）

