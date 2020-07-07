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9月1日上路！　65歲以上銀髮族買投資型保單要錄音、錄影

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▲退休，養老，老年，老人，照顧，陪伴，伴侶，老化。（圖／pixabay）

▲金管會預告修正草案，65歲以上銀髮族買投資型保單要錄音、錄影，預計9月1日上路。（示意圖／pixabay）

記者紀佳妘／台北報導

銀髮族買投資型保單爭議事件頻傳，金管會今（7）日預告「保險業招攬及核保理賠辦法」修正法案，高齡者買投資型保單要錄音、錄影，年齡門檻從70歲下修為65歲，預計9月1日正式上路。

為強化保險業對於高齡客戶銷售投資型保險商品的控管，保障高齡消費者的投保權益，金管會保險局表示，已完成「保險業招攬及核保理賠辦法」第6條、第7條、第18條修正草案的研議，將於近期依法辦理預告14日。

保險局指出，這次有3大修正重點，首先是將保險業銷售投資型保險商品給客戶的銷售過程，應以錄音或錄影方式保留紀錄的客戶年齡門檻，自70歲修正為65歲。

第二，保險業銷售投資型保險商品，應評估適當性的客戶年齡門檻，自70歲修正為65歲；第三，考量保險業者更換系統設備等需要時間，因此這次修正條文自今年9月1日施行。

金管會2019年要求保險業對高齡客戶銷售投資型保單，過程都需錄音等方式保留紀錄，今年1月再度擴大範圍，只要含有解約金的保險商品也要錄音、錄影，且清楚交代資金來源，並由適當的單位或主管人員進行覆審，確認客戶辦理該等商品交易的適當性。

此外，保險局也預告「保險代理人公司保險經紀人公司辦理網路投保業務及網路保險服務管理辦法」部分條文修正草案，配合純網路銀行的設置及其業務經營特性，明定兼營保險代理或經紀業務的純網銀申請辦理網路投保業務時，應符合財業務資格條件的認定方式。

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