「月賺23800元」被唸養不活一家人！39歲人夫不想離職：我在公司走路有風

▲人夫月領23800元，被老婆唸賺太少，忍不住覺得壓力很大。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名人夫日前在臉書《靠北老婆》投稿，說他今年39歲，在工廠上班、月領23800元，35歲的老婆目前即將要臨盆，他認為自己這樣的薪水在南部養孩子綽綽有餘，但老婆最一直唸他養不活一家三口，「害我壓力很大，我跟她說我不想離開現在的工作，因為我在公司很屌，走路都有風」，忍不住想聽聽大家的意見。

這位男網友文中表示，「本人今年39歲在一間工廠上班，老婆今年35歲即將臨盆，在家待產中」，並曝光自己的月薪是23800元，認為年終雖然沒有他在台北工作的時候高，但整體來說已經很不錯，也覺得這樣的薪水在南部養一個小孩應該綽綽有餘。

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人夫接著抱怨道，說他老婆一直唸這樣的薪水養不活一家三口，要他辭職、另外找薪水高一點的工作，「她每天一直唸我，害我壓力很大。」他也說自己有跟女方表示不想離開現在的工作，認為自己在公司很厲害、走路都有風，最後想問問其他人的意見。

▲女方認為23800養不活一家三口。（示意圖／Pexels）

看到貼文後，不少人都傻眼，「23800怎麼個有風法，我想聽聽看」、「可能工業電扇背著走吧」、「走路有風，就痛風啊」、「你公司是不是沒有牆壁」、「走路有風是電扇工廠品檢員嗎」、「這樣的薪水走路有風，那我的薪水可以刮颱風了」、「我是不知道你走路多有風，我只知道你的小孩會餓到發瘋。」

話題也被轉PO到PTT，就有鄉民質疑文章真實性，「一看也知道反串，誰會真的領23800」、「不可能領23吧……再低也有30，又不是菜鳥了」、「這是反諷低薪文嗎」、「在反串是吧？2.3k應該連保險套都沒預算了，還敢生小孩。」不過也有人表示，「做2休2，差不多這個薪資不意外」、「有些地方行情大都是這樣啊，而且還沒有勞健保勞退保險。」