幫小王攝護腺按摩！人妻腿軟讚「頂到了」　他自豪：你應該不只一次…老公崩潰

▲人妻外遇，最後想分手，對方不甘心，竟將2人親密照傳給人夫，雙雙挨告。（示意圖／翻攝pixabay）

記者陳韻如／台中報導

人妻小凡（化名）因與丈夫感情不睦而分居，期間經常與友人阿宏（化名）訴苦，2人日久生情進而交往、發生關係，甚至互傳鹹濕訊息，「這樣妳還不腳軟喔」、「有頂到就很舒服」等。最後因小凡心繫女兒，提出分手，阿宏心有不甘，於是傳送2人的親密影片給小凡丈夫，2人姦情因此曝光。全案因通姦除罪化，刑事部分免訴，而民事部分則移至民事庭審判中。

判決書指出，小凡與丈夫結婚多年，但婚後感情不睦，經常爭吵，2018年5月間因工作認識阿宏。然而，2018年7月間，小凡因丈夫偷拍其弟妹洗澡，氣得搬離家中，2人從此分居，小凡更因此經常跟阿宏訴苦。

小凡與阿宏日久生情，進而交往，更經常在小凡住處發生關係，事後還互傳鹹濕對話，透過內容可以看見，阿宏甜蜜稱小凡「北鼻」，還提出要求，「晚上幫我按摩」，而小凡則回，「攝護線按摩嗎」。

此外，對話內容中小凡還誇讚阿宏「還蠻強的」，阿宏也回應，「妳還不腳軟喔！」最後還做事後檢討，阿宏提及「你應該都不只一次喔」、「我還不知道妳點在哪」，小凡回應，「頂到，很裡面有頂到就很舒服」，而阿宏還恍然大悟的說，「那我懂了」，小凡則安慰，「你都頂的到，不用擔心」。

然而，2人交往半年後，小凡因擔心2人的關係，會影響她與丈夫離婚後女兒的監護問題，決定提出分手。孰料，阿宏因此心有不甘，於是傳送2人的親密照片給小凡丈夫，2人姦情因此曝光，但因通姦除罪化，刑事部分免訴，而民事部分則移至民事庭審判中。

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