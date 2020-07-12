LINE狂轟炸前女友「把愛愛影片給別人看」！男大生跩嗆：婊子，明天等妳外流片

▲阿宏傳訊息恐嚇小雨，遭法院判3月徒刑，緩刑2年。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／高雄報導

一名男大生「阿宏」（化名）與女子「小雨」（化名）為前男女朋友，但阿宏卻因分手心生不滿，竟然用LINE恐嚇對方說，要將性愛影片轉傳給別人看，甚至還怒罵小雨，「死婊子」，讓小雨心生畏懼。對此，高雄地院審理後，依法判阿宏3月徒刑，緩刑2年。

判決指出，阿宏在與小雨交往過程中，曾經拍下兩人的性愛影片，但他卻在分手後心生不滿，竟基於恐嚇危害安全之犯意，接連用LINE發送，「把做愛影片給別人看」、「明天等你外流影片」、「滾去死吧死婊子」、「閉嘴婊子」、「馬的死婊子」等恐嚇語句給對方。

對此，法官審酌，阿宏與小雨為前男女朋友，如果遇到糾紛，並非不能以理性方式解決，但阿宏卻以加害名譽之事恫嚇小雨，顯見其缺乏法治觀念，情緒控制能力不佳，且犯後仍否認犯行，態度不佳，但考量他已與小雨達成調解，並履行賠償責任，因此依犯恐嚇危害安全罪，判處他3月徒刑，如易科罰金，得以1千元折算一日，並給予緩刑2年，緩刑期間付保護管束，並接受法治教育2次。

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