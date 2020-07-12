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芒果爺爺被爆黑歷史...去「別人的田」撿水果賣！里長證實了：剛剛才又去勸他

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▲▼台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！全身芒果渣坐全聯外…網看完氣炸。（圖／翻攝臉書、爆料公社、Google地圖）

▲台南芒果爺爺。（圖／翻攝臉書爆料公社）

記者林昱萱／採訪報導

台南一名老爺爺10日在市場賣蔬果時，送了一顆芒果給客人，卻反遭對方拿芒果狠狠砸頭，這起事件被PO上網後，引發不少網友心疼。不過，卻有另一派網友出面表示，其實該名爺爺也是當地問題人物，常常會「撿」別人家掉下來的蔬果去賣，讓其他農民不堪其擾。對此，渡拔里里長胡義全也證實此事並表示，剛剛也有去勸告老爺爺不要再撿別人的蔬果去賣了。

這名芒果爺爺10日在市場販售水果，本來拿了一顆芒果要給路人，卻反遭對方拿芒果猛砸，而受到驚嚇的他只能頂著一身芒果渣，無助地坐在路邊。這畫面被民眾PO上網之後，引發不少網友熱議，紛紛表示要用新台幣去讓水果下架，讓老爺爺可以早點回家。

▲▼80歲芒果爺爺現身「要500元我沒給」遭砸頭！攤商曝當地潛規則　兇手是他。（圖／東森新聞）

▲芒果爺爺平時在市場外擺攤。（圖／東森新聞）

不過，之後又有另一派網友跳出來表示，「希望特地來給爺爺捧場或捐錢就不必了」、「很多農民被他偷過蔬菜水果，尤其現在是芒果採收期，被他偷過的農民太多了」。據了解，由於芒果爺爺的妻子因為車禍而行動不便，其他農民看他可憐，通常都不會報警，但也還是難免會抱怨芒果爺爺的行徑。

據了解，芒果爺爺有2個兒子、1個女兒，家境其實不錯，家住透天樓房，也有幾塊田地，但里長胡義全也證實，芒果爺爺確實會去「撿」別人家掉下來的水果去賣，而里長也感嘆，自己剛剛才去勸告他，也跟他說不可以再這樣做，這樣小孩也會覺得很丟臉。

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