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一晚上狂拉9次還掉血塊！人妻肚子痛就診「醫生說沒事」…隔天心臟驟停亡

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▲▼31歲人妻突然病亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲31歲人妻突然病亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽合肥市一位31歲長髮人妻日前在晚餐後，突然肚子劇痛到站不起來，被老公帶往醫院治療。醫生診斷後認為「沒事」，並讓她回家。沒想到，她卻在回家後出現翻白眼、流口水等症狀，甚至9次便血，最後送醫搶救後還是不幸死亡，留下5個月大的孩子。

據《紅星新聞》報導， 3月22日下午6點，李姓男子和妻子如往常一樣，抱著5個月大的孩子在社區花園散步，隨後回家吃飯。當晚8點多，妻子去社區門口拿快遞，不到10分鐘，就打電話給老公，「我很難受，動不了了，你快來接我。」李男連忙下樓，看到愛妻蜷縮在地、捂著肚子，看上去十分難受。

李男攙扶妻子回到家，認為她可能是吃壞了肚子，便將她送到附近的雙鳳工業醫院就診。雙鳳工業醫院出具的化驗報告單顯示，李女各項指標及肝臟、胰臟等都未見明顯異常。醫生認為可能是食物中毒，便開了治療急性腸胃炎的藥。

隨後，李女在症狀得到緩解後回家，可是到家沒多久，她又開始渾身難受，肚子脹氣，有時候還咕嚕咕嚕響。看到妻子身體不適，次日凌晨1點40左右，李男去醫院再次找到此前看病的醫生，開了一瓶助通便的藥。

之後，李女開始排便，據老公回憶，她前後一共去過廁所9次，中途開始便血，「馬桶裡都是血，已經沒有大便了，每次上完廁所，她都沒有力氣，癱在床上。」

察覺事態嚴重的李男，再次開車將妻子送去醫院，首先去了第一次看診的雙鳳工業醫院。但醫生稱患者血壓偏低，建議去大醫院就診。於是，他們又前往安徽醫科大學第一附屬醫院績溪路急診科。

抵達時大概是早上5點，還沒到醫院上班時間，李男將此前的就醫經過和妻子的身體情況告訴值班護士。他回憶，期間，妻子已經很虛弱，「在護士的指引下找了個輪椅讓她坐著。」

▲▼31歲人妻突然病亡。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲化驗報告。（圖／翻攝自紅星新聞）

當時，一位張姓醫生給李女做了一系列檢查，隨後稱「沒有太大問題」。老公回憶，「張醫生說檢查都比較正常，我們還問了他要不要拿藥之類的，比如止血的，醫生說不需要，直接服用雙鳳工業醫院的藥就行。」

可是李男看著妻子的狀態不佳，腹痛嚴重，就在急診科旁邊等了一會兒。期間，同去的朋友也不放心，再次回到診室，「她問張醫生，『真的可以回家？』醫生說，『可以，沒事的。』」

之後，李男又再次拿著化驗單詢問張醫生，「張醫生再次肯定地告訴我，沒事的，可以回家。」早上9點左右，他帶著妻子回到家中。不一會，李女又出現便血，隨後褲子、床上也有了血塊，而且身體極度虛弱。

李男開始慌了，於是將化驗單拍給認識的醫生詢問。有2位醫生回覆，其中兩項指標反映出情況很不好，肝功能損傷嚴重，轉氨酶（Transaminase）非常高。老公稱，「那2位醫生問怎麼沒住院而是回家了呢，並讓我們趕緊去醫院治療。」

於是，李男立即帶著妻子動身返回安徽醫科大學第一附屬醫院績溪路急診科，沒想到還沒到達目的地，就看到李女出現翻白眼、流口水症狀，嚇壞了的他趕緊拍打妻子面部，「可是她已無意識。」

11時許，夫妻二人到達醫院，院方隨即進行搶救。蓋有安徽醫科大學第一附屬醫院急診印章的病歷本顯示，當日11點零9分，患者呼吸心跳驟停已半小時，陷入昏迷。醫院ICU開具的死亡醫學證明顯示，李女因膿毒性休克於3月24日上午11時死亡。

多位從事相關領域的醫務人員認為，從現有死者的檢驗報告來看，兩項轉氨酶數值異常，高於正常值，說明當時肝功能受損嚴重，「加上腹部疼痛，正常的流程起碼是留院觀察，不應該讓其回家。」有醫生還認為，「如果出現這樣的情況，醫生還讓患者回家，那這不是醫生誤診的問題，是漏診了。」

李男氣憤控訴，妻子沒能得到及時救治與醫生漏診有關。他決定向醫院追責，並就此事多次向安徽醫科大學第一附屬醫院醫患辦投訴，也已向法院遞交訴訟狀。

對此，合肥市醫療糾紛調解委員會透露，法院此前將該案移交至委員會調解，他們曾聯繫了家屬和醫院醫患辦進行溝通，「但是雙方在選擇鑒定機構這點上協商不一致，所以我們又移送到了法院，目前由法院負責。」

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