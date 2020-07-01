不爽她吃全素！老公半夜猛敲地板　還帶小孩一起譏笑外表像「老鼠」…人妻崩潰

▲男子婚後不隊對妻子施以精神暴力，還不讓對方吃全素，更譏笑她長得像老鼠，她崩潰訴離。（示意圖／123RF）

記者陳韻如／台北報導

人妻小花（化名）與丈夫阿達（化名）結婚多年，但阿達婚後就因與前妻的訴訟而無心經營婚姻，經常對她施以精神暴力，並禁止她使用網路，更對她吃全素感到不悅，晚上故意敲打地板不讓她睡覺，威脅不准吃全素，還對她的穿著、外表多有批評，讓她相當崩潰，訴請離婚，法官判准。

根據判決，小花提告主張，她與阿達2011年結婚，育有1名子女，但阿達婚後陸續對前妻提出訴訟，因此無心經營婚姻，長期對她施以精神暴力，某日晚間還趁她在睡覺時，破解她的平板電腦，偷看她與友人的對話，隨後就懷疑她外遇，於是沒收了該平板與筆電，不讓她使用網路。

小花表示，阿達自此就經常出言辱罵她，就連她吃全素，阿達也感到不悅，趁著半夜敲打地板不讓她睡覺，威脅她如果吃全素就要離婚，並將她趕出家門，但她顧及孩子僅3歲，才隱忍未離開，但沒想到，阿達卻變本加厲，2015年10月間趁著她眼疾住院，濫用郵局人員的職權，非法調閱她的交易明細，還質問她金錢用途，並向她母親告狀，要她一周內搬家。

此外，阿達對於小花的穿著及外表也多有批評，認為「牛仔服飾是工人的穿著」，嚴禁她穿牛仔服飾，又認為「條紋的衣服是囚犯的穿著」，只要小花穿著條紋上衣，阿達就會譏笑，「從綠島來的」、「穿犯人的衣服」，甚至跟著與前妻的小孩嘲笑她像老鼠，讓她崩潰決定離婚，法官判准。

不過，阿達不服提出上訴，而二審法官在審理期間，阿達矢口否認小花的指控，還反控小花有躁鬱症，經常對小孩拳打腳踢，而吃全素是因為小花加入某到館，走火入魔才吃全素，還因此影響健康，他是為了小花的健康才阻止他，而調閱交易紀錄則是因為，他發現小花遭宗教詐騙，法會一場最高花費就高達10幾萬，小花還為此挪用小孩的積蓄，讓生活陷入困窮困，他只好告知岳母，初衷也是基於關心與善意，請求法官撤銷判決。

然而，法官審理後認為，小花與阿達婚姻間的互信、互愛基礎已蕩然無存，也出現了難以回復的重大破綻，因此判阿達敗訴。全案可上訴。

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