「佛保與心保」國際佛光總會、海巡響應環保護生　車城沿岸淨灘

▲海巡署南部分署第六岸巡隊會同佛光山屏東講堂在車城海灘舉辦「淨灘環保愛地球活動」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東水導

為響應國際佛光會世界總會「環保與心保」活動，海巡署南部分署第六岸巡隊於7月12日早上9時許配合佛光山屏東講堂舉辦「淨灘環保愛地球活動」，於屏東縣車城鄉海岸線開啓淨灘序幕，有80餘人參與，為這片美麗的海域及海岸盡一份心力。

▲▼佛光山屏東講堂與第六岸巡隊車城淨灘。

車城鄉沿岸鄰近福安宮、海洋生物博物館，為遊客朝聖的熱門景點，除帶來不少觀光人潮，同時人潮過後所留下的是大量垃圾，對海岸及海洋造成無可抹滅的傷害。

為還原海岸乾淨風貌及提升旅遊環境品質，南部分署第六岸巡隊人員於今天以行動支持佛光山屏東講堂在車城鄉海岸線舉辦的淨灘活動，經海巡人員與佛光山屏東各分會師兄、師姐們共同努力下，短短一小時就清理一般垃圾約210公斤、可回收垃圾約100公斤，執行成果豐碩，為這片海域及海岸帶來煥然一新的風貌。

南部分署第六岸巡隊呼籲遊客到沙灘岸際從事休憩活動時，請勿隨意丟棄垃圾，每個人應對海洋環境盡微薄之力，讓後代子孫也能共享這一片美麗的海洋；另提醒民眾有任何需要救助情事，可立即撥打海巡署「118」服務專線。

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