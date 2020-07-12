黃敏惠挺年輕人放膽做自己　「有事青年節」吸引近千青年到場

▲嘉義市有事青年節活動熱鬧（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府於11日至12日在嘉義市中央廣場舉辦專屬年輕人的節日「有事青年節」，邀請全台知名網紅啾啾鞋、一件襯衫、SALU與知名樂團美秀集團及拍謝少年合體現身開講、開唱，現場號召近800人次35歲以下的年輕人共襄盛舉。市長黃敏惠也現身力挺，為青年們打氣。

▲嘉義市有事青年節結合在地知名美食（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說，「不管哪個世代的年輕人，在社會與現實中總是充滿挑戰，別害怕、大膽去衝撞，自己永遠挺有事青年！不要讓社會成見約束理想、也不要被挫折消磨熱情，放膽活出自己想要的樣子吧！」，她強調，有事青年節就是為年輕朋友辦的，大家挺有事、有事挺大家。」

百萬YouTuber啾啾鞋在一開場時就談到：「他會成為百萬YouTuber，只是因為他喜歡分享很酷的事物」這份初衷也是支持他持續至今的動力。在實踐夢想的過程中，難免會遇到現實情況，該怎麼辦？傻子創業家SALU子竣則認為：「享受著生活給予的逆境、然後逆風前行，在夢想能當飯吃之前，我先吃麵！」。

▲嘉義市長黃敏惠出席有事青年節支持年輕人活動（圖／嘉義市政府提供）

困難不難，難的是心態，1990後的《一件襯衫》創辦人黃山料，則是想證明自己的價值，而創立新數位媒體公司、創造新商業模式，藉由將影像記錄著臺灣人的生活，既是媒體、也是產品，真正的創造自己的價值。

嘉義市在地講者也把搞事當自己的事。由8年級生創立的老人送餐平台《銀色大門》勇於執行團隊不會後悔的事，他們以社會企業為創辦核心，送的不只是便當、更是一份對於老人的關懷、健康與愛。《種種影像》創辦人王示衡則分享創業過程，是如何平衡夢想與負債間的實踐旅途。

為年輕人的夢想裝上翅膀的《酷賣客》是身為餐車創業者的首席設計師，建議年輕人不要設限自己的潛能，不做你就不知道自己的極限在哪。國王蝴蝶店長吳連銘，則教現場的青年們設法在人群中成為有魅力的人，創造屬於自身的影響力。

智慧科技處表示，年輕與年齡無關，放膽開講的講者展現出面對挑戰時那份不氣餒的態度，要實踐夢想的關鍵僅僅只是在對於事情的執著與跳出框架的膽量。不要只是想、開始去做就對了。若你常被人認為「你有事」？沒關係，那你正在實踐夢想的道路上。

有事青年節活動場次表https://www.chiayiyouth.com/youthfestival

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