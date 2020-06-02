影／白癡公主「40歲不婚」秘密！她曝光背後故事...有洋蔥

記者許凱彰／採訪報導

在YouTube上擁有142萬粉絲、現年28歲的白癡公主，至今還是單身，背後原因竟然是因為媽媽一段話，「希望自己的孩子到40歲都不要結婚」。對此，白癡公主也表示，知道家人才是她幸福的所在，40歲都不結婚，沒有關係。

「這是女兒長大後，媽媽唯一的任性」，白癡公主的媽媽希望自己的孩子40歲錢都不要結婚。正因如此，28歲的知名百萬YouTuber至今仍名花無主。

請繼續往下閱讀...

▲白癡公主「40歲不婚」秘密。（圖／翻攝白癡公主YT，下同。）

長大後的世界變大了，但媽媽的世界卻剩你一個。白癡公主就像所有離了家的孩子一樣，被絢麗的生活、繁忙的工作淹沒，滿滿的代辦事項中，媽媽晚餐的邀約卻是一延再延，被繁雜的生活擠到了寂寞的角落，但媽媽無私的照料像安靜的影子，在我們的日子裡成了最容易忽略的存在。

白癡公主直言，拖著疲憊的身軀回到了窄小的租屋處，忘了媽媽點著床頭的小燈還在等待我們睡前的那通電話。出了社會，我們汲汲營營地尋覓「新的家」，但女人幾歲結婚都沒有關係，因為永遠有一個「家」在等妳回去。

白癡公主也明白，家人才是她幸福的所在，他開始排開所有週末的工作，推掉朋友的聚餐，只為了陪媽媽看看電視、逛逛花市。40歲都不結婚，沒有關係，她們可以成為彼此的公主。