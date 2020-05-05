小燈泡事件4年了！他專訪王婉諭被罵爆「消費死者」...千字文回應了

▲王婉諭接受專訪提到小燈泡當年的遭遇。（圖／翻攝自一件襯衫，下同。）

記者許凱彰／台北報導

小燈泡事件發聲已經4年了，兇嫌王景玉無期徒刑定讞，褫奪公權終身。影音團隊《一件襯衫》日前專訪了小燈泡媽媽，影片中包括回憶了事發經過，也提及當時的無助，但在影片貼出之後不少網友直言團隊是在「消費死者」，用字遣詞上也不夠謹慎。

面對網友「連你也被她騙了」、「又來了，只會消費死者」、「你缺乏同理心」、「沒良心的主持人」、「年輕人自以為是、講話沒禮貌」、「黃山料口條差又缺德」、「你只是政客的宣傳工具」等等留言，創辦人黃山料在晚間發出1500字的內容回應了。

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黃山料回應內容如下：

起初節目製作人提案時，我們很糾結是否要做這則採訪，因為每說一次故事，就攤開一次傷口。

去年冬天，正逢立法委員選舉期間，燈泡媽媽也參選。我們同仁提案時，第一次，我否決了這項專訪提案。原因：

1. 不希望政治口水沾在自己身上

2. 她攤開傷口會很辛苦

3. 山料與燈泡媽媽彼此不認識

三個月後，我讀了燈泡媽媽的文章，是她當選立法委員後的感言，這次我告訴製作人：「我知道你為什麼喜歡燈泡媽媽了！」

製作人是燈泡媽媽的高忠誠度支持者

他又提案了一次。

這次我點頭了，經過製作人幾次溝通往來，最後我們彼此信任了，山料信任了燈泡媽從政的信念，燈泡媽團隊也信任了我們企劃團隊。

每份稿子讓雙方確認過、剪接的片段讓雙方過濾、每張照片、每個鏡頭、每句話，都在製作人的嚴格監督下，逐一討論過。

訪談中間休息了3次，每一次中場休息，我們都悄悄在鏡頭外詢問燈泡媽：「還好嗎？如果不想說，可以不要。」就怕二度傷害當事人。

但二度傷害算什麼？

有些傷痛是永久的，她根本活在傷害中。

你關心的新聞事件，會成為歷史，群眾的激憤只有一時，而媽媽的遺憾卻是一輩子。命案過後 4 年了，媒體沒興趣了、觀眾淡忘了、大眾無感了，卻是她逃避不了的人生。

最終我們剪出「最誠實的版本」。

有眼淚、有事件還原、有母親的夢想、有夢想破滅的殘酷、有難堪的事實、有面對傷痛的勇氣、有遺憾、有尊重、有初衷。但更重要的，是小燈炮媽媽重新站起來以後，有下一個夢想。

原先的全職媽媽夢想，希望家庭美滿；如今已昇華成更大的使命：「希望我們生活的社會更好」。

老實說我今天過得很不美好

收到許多負面訊息：

「連你也被她騙了」

「又來了，只會消費死者」

「你缺乏同理心」

「沒良心的主持人」

「年輕人自以為是、講話沒禮貌」

「黃山料口條差又缺德」

「你只是政客的宣傳工具」

社會有許多不同聲音，大多數的人，花幾分鐘留言謾罵、抨擊，就認為對得起自己的「道德、正義」，但我一點也不屑這樣的人。你們很吵，很靠夭。

「希望世界多一點美好」這句話很多人都會說，做到的卻沒幾個，而我做了，即使永遠不夠，但我為自己感到驕傲，我也特別喜歡這樣的自己。

這則訪問要分享的啟發是：「人生總有些傷口無法痊癒，但傷口也可以變成你在世界上的使命。」

受傷後

或許有100次念頭想報仇⋯

或許問了100次為什麼是我？

或許每一天看著女兒的照片痛哭。

她卻從未真正透過暴力來報復自己的傷害。

他真正期望的⋯

是從根本上解決這些傷害。

暴力或嚴峻的刑罰，或許能換得一時的爽快，卻換不回一個完整的家。她更在意的，是不希望世界上再有一個媽媽，和她經歷類似情況；比起死刑或嚴刑拷打，她更重視的，是好好探究，為什麼殺人事件會發生？才能有機會真正從根本來預防。



我們都帶著傷痕在生活，燈泡媽媽的信念，是她把失去女兒的痛，轉化成改變社會的力量，所以從政，看見自己此生的使命。

原先年輕時的夢想，已經碎了，碎到拼不起來，於是他帶著碎片，想拼湊一個更完整的世界。至少，不再讓其他的家庭破碎。

這則專訪意義深重，責任也重。

在畫面的右側，有一個大字報，我會照著我們最初與燈泡媽媽團隊幕僚一起設定好的題目，一字不漏的照稿訪談。或許我太擔憂，不敢脫稿，深怕問了稿子之外的問題，會傷害到對方，焦慮的心情也反映在肢體，剪接師成品出來後，我才發現自己的手因為焦慮而不斷搓揉。

很多地方我不夠成熟，未來會繼續加油。

看不起我的，趕快走，喜歡我的，請繼續看我，因為我們的作品誠意很夠，每一集都不只是工作，是犧牲家庭、友誼、飯局、週末，才誕生的。我總是要求同事們，要全心全意去做，才對得起觀眾。

那些很吵的⋯

你記住喔，你在網路上酸人的時候，我們默默辛苦熬夜在做影片呢！