Leo王、滅火器接力！520線上音樂會晚間8點登場　全台「順時鐘」畫零大串連

▲「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上演唱會。(圖/翻攝自蔡英文臉書粉專)

記者袁茵/綜合報導

總統蔡英文、副總統賴清德20日就職,由於受到新冠肺炎疫情影響,這次就職典禮規模縮小,將不邀外賓和不辦國宴,不過文化總會將在晚上8時舉辦「2020 Keep Zero, Be Hero用愛畫個圈」線上演唱會,來賓包括Leo王、滅火器樂團等人。

文化總會表示,線上演唱會預計20日晚上8點開始,以接力方式開唱,從台北圓山大飯店開場,依序為台東鐵花村、高雄港、台中樂成宮,最後回到總統府前廣場,在台灣順時鐘畫出一個「零」,用音樂串連彼此、用愛記錄這一刻,鼓勵全國人民為防疫持續不懈的努力。

根據文化總會公告的行程,線上演唱會於晚上8時登場,第一棒由第30屆金曲獎歌王Leo王在台北圓山開唱,緊接著是台東原民歌手金曲第22屆最佳原住民專輯獎、第27屆最佳年度歌曲獎的Suming舒米恩,以及曾拿下第11屆金曲獎最佳新人獎的紀曉君 Samingad。

第三棒則是曾入圍第30屆金曲獎的鄭宜農、獨立音樂創作男歌手黃玠,兩人在高雄港獻唱。再往北是在台中的美秀集團,第五棒是客家子弟黃子軒與山平快在新竹州廳登場,最後滅火器樂團於台北府前壓軸現身,陪著歌迷朋友在520的夜晚一起線上唱起來。

520線上演唱會將在文化總會Youtube、中華電信MOD、中華電信 Hami Video、Yahoo TV、LINE TODAY、MTV頻道同步直播。文化總會副秘書長李厚慶表示,搭配在家防疫守則,歡迎「Stay home」和家人一起在空中收看。

●520演唱會直播平台:

文化總會 Youtube

中華電信 MOD

中華電信 Hami Video

Yahoo TV

LINE TODAY

MTV頻道

