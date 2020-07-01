內埔邱孟賢種有機香瓜 　冷氣房「陪睡」等熟成

▲屏東縣內埔鄉瓜農邱孟賢種植有機香瓜 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣內埔鄉瓜農邱孟賢把臥室當冷房，整天開著冷氣，把剛從田間採下來的香瓜，送入冷氣房去除田間熱，因此整個房間充滿香瓜的香味，他晚上則陪香瓜一起睡覺，等慢慢熟成，包裝成禮盒，送到客戶手中。

▲住冷氣房的香瓜。

邱孟賢10年前到內埔購地，搭設施種有機番茄，4年前利用番茄採收後的空檔種香瓜，共有 2分地，分成4批種植，每批間隔10天，以錯開成熟期，並避免人力採收不及。

10幾年來種瓜及種番茄的經驗，他遇到不少困難，尤其是種有機，完全不能噴農藥，所有病蟲害都只能用生物防治，但仍無法完全控制下，最後使用最傳統而且最有效的方法，就是每天晚上戴頭燈來捉斜紋夜盜蟲。

雖然搭設施，但還是很怕天氣變化，有時突然強降雨，室內濕度太高，影響授粉成功率，雖然設施擋住外來的雨，但檔不住的地方會有水滲進來，影響根系發展。

他說，種香瓜及番茄管理方式差不多，但肥培管理很重要，尤其每株藤僅留2-3顆，其餘的都摘除，以留下最甜美豐碩的瓜實；每天除了捉蟲外，最重要的是觀察每顆香瓜熟度變化，由於太慢採容易裂果，因此果皮稍有帶黃就要採下來，送進冷房讓果實慢慢後熟，再一盒一盒裝起來宅配到顧客手上，成為果實甜美的有機香瓜。

►Her推出暱稱「靈芝水」的品木宣言 Dr.WEIL 青春無敵健康光潤機能水

►二手票券豐富你的生活