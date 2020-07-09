陳吉仲要路邊攤安心收三倍券「搶120億產值」　補助農漁會10％獎勵金

▲陳吉仲喊話農民，可以安心收下三倍券。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會今（9 日）宣布花12.5億推出500萬張，每張面額250元農遊券，要讓全民領取到全台休閒農場等兩千多家農林漁牧使用，農委會主委陳吉仲表示，希望國人搭配政府的三倍券使用，要創造農業部門120億元產值。

陳吉仲表示，希望國人一起使用農遊券加三倍券，增加農村旅遊商機及農產品銷售效益，預期帶動農業旅遊等產值超過50億元，加上三倍券的消費，可以幫農民、農村及農業帶來超過120億元以上產值。陳吉仲說，三倍券要買任何農產品，不管在店面或哪裡，甚至是路邊農民在賣的農產品，農民都可以放心的收下三倍券，將農漁產品賣給消費者，再到各縣市農漁會兌換現金。但農漁會如此一來業務會變辛苦，因此未來要提撥10％金額獎勵，也就是若漁會賣出1億，農委會就會補助1千萬。

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農委會說明，凡持有身分證國民或擁有居留證之非本國籍配偶，都有資格上網登記抽籤領取電子版農遊券，登記時間為7月9日下午3點起開始至7月18日晚間11點59分截止，並分別於7月14日及7月19日中午12時，以電腦亂數分二梯次抽出500萬份，並於抽籤當日以手機簡訊通知中獎人票券連結。農遊券需在簡訊通知後60日內使用，請民眾務必注意使用時間，相關資訊可到農遊券專區查詢。