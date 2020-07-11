中士阿瑪勒．道卡度妻兒集氣盼他快醒來　賴清德前往探視曝最新狀況

▲副總統賴清德探訪中士阿瑪勒．道卡度及家屬 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

海軍陸戰隊99旅膠艇3日在左營海域進行聯合登陸作戰操演翻覆2死1命危，上士陳志榮、上兵蔡博宇不幸殉職，另一名，中士阿瑪勒．道卡度，目前依然在加護病房救治中，副總統賴清德11日上午10點抵達醫院，慰問他妻兒。

海軍陸戰隊99旅步二營3日上午於左營桃子園海灘執行「聯合登陸作戰」預演時，疑因海象突變，導致「特戰突擊橡皮艇」翻覆，艇上7名士官兵全數落海，其中陸戰隊蔡博宇上兵及陳志榮上士家屬同意放棄急救，宣告死亡，這起意外目前已釀成2死。另一名中士阿瑪勒．道卡度還在正搶救中，副總統賴清德11日上午10點抵達醫院，慰問家屬並關心目前狀況。

▲副總統賴清德探訪中士士阿瑪勒．道卡度及家屬 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

國軍高雄總醫院左營分院表示，阿瑪勒．道卡度目前狀況穩定，但需要呼吸器支援，仍在加護病房救治中，副總統賴清德也以過去臨床醫師的經驗，表示阿瑪勒．道卡度目前受到醫院很好的照顧，也希望國人一起集氣，讓他度過難關。至於家屬是否有特別要求，賴清德說，家屬僅表達相當感動，因為社會對於這起事件都相關心，他強調，蔡英文總統曾指示醫院要給予最好醫療，對於家屬也給予最大幫助，請國人放心。

另外，國軍高雄總醫院左營分院也宣布一個好消息，陸戰隊員中士陳若盈恢復良好，於11日11點25時康復出院。

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