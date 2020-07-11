英國擬2025年全面排除華為5G技術　劉曉明斥：是在拒絕更好未來

▲英國保守派甚至對首相強森施壓，要把2025年日程提前到2023年。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

英媒《Telegeaph》在10日透露，英國政府打算將2025年設為全面移除華為5G技術的分水嶺，文化部長道登（Oliver Dowden）將在14日於國會發表關於華為的聲明，希望能在5年內逐步移除華為的影響。

綜合外媒報導，除了要在2025年以前移除華為在英國的5G技術，政府也將增加倫敦與北京之間的限制。早在1月時，華為的5G網絡就被砍到只剩35%，系統中比較敏感的部分也直接被禁止了。

中國對倫敦大使劉曉明在推特上表示，「拒絕華為就是在拒絕一個更好的未來，選擇華為才能有更多工作與成長機會。如果英國真的要拒絕華為，那麼肯定會嚴重影響英國的經濟恢復。」



保守派的立法者甚至對英國首相強森（Boris Johnson）施壓，倡議「應該加速到2023年」全面拒絕華為技術。英國電信公司沃達豐和英國電信（Vodafone and BT）則在9日就表示，要切斷華為對英國的主流影響至少需要5年，但理想狀態是7年。