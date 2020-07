英國擬2025年全面排除華為5G技術　劉曉明斥：是在拒絕更好未來

▲英國保守派甚至對首相強森施壓,要把2025年日程提前到2023年。(圖/路透)

實習記者簡立宇/綜合報導

英媒《Telegeaph》在10日透露,英國政府打算將2025年設為全面移除華為5G技術的分水嶺,文化部長道登(Oliver Dowden)將在14日於國會發表關於華為的聲明,希望能在5年內逐步移除華為的影響。

綜合外媒報導,除了要在2025年以前移除華為在英國的5G技術,政府也將增加倫敦與北京之間的限制。早在1月時,華為的5G網絡就被砍到只剩35%,系統中比較敏感的部分也直接被禁止了。

中國對倫敦大使劉曉明在推特上表示,「拒絕華為就是在拒絕一個更好的未來,選擇華為才能有更多工作與成長機會。如果英國真的要拒絕華為,那麼肯定會嚴重影響英國的經濟恢復。」



保守派的立法者甚至對英國首相強森(Boris Johnson)施壓,倡議「應該加速到2023年」全面拒絕華為技術。英國電信公司沃達豐和英國電信(Vodafone and BT)則在9日就表示,要切斷華為對英國的主流影響至少需要5年,但理想狀態是7年。

#Huawei has contributed hugely to local community and telecommunications industry in UK, and it will do more for UK’s 5G plan and economic recovery. Choosing Huawei is choosing opportunities for jobs and growth. Rejecting Huawei is rejecting a better future. https://t.co/4zplfdP3gm