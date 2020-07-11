韓妞1次要1萬5！他霸氣掏出被嫌「too small」　忍怒完事搶金飾洩憤…下場出爐

▲韓籍女子被搶後到旅館中控室求助。（圖／ET資料照）



記者陳韻如／台北報導

李姓男子找來一名韓籍女子小凡（化名）性交易，完事後趁著對方洗澡，偷走手機等物品被抓包，孰料他更大膽扯下對方金項鍊後逃逸。李男落網時辯稱，因前次交易過程不愉快，還被嫌棄「too small」，他因此懷恨在心報復搶劫。法院事後發現，李男犯案累累，且都找應召女下手，因此依強盜罪判6年徒刑，其餘竊盜、詐欺等罪合併判刑1年2個月。

據了解，李男所涉及的搶案估計至少約10件，專挑應召女下手，且經常佯裝是警察，讓對方不知所措時趁機行搶。警方查出，2018年1月8日時，李男就對著映照女喊出，「我是警察，脫下洋裝，將皮包及行動電話放在椅子，進去廁所」，讓女子信以為真照做後，偷走對方手機及證件等。

▲李男行搶後騎機車逃逸畫面。（圖／ET資料照）

食髓知味的李男，隔日又找來小凡應召，2人事先談定價錢並約定好時間後，李男便帶著瓦斯BB槍和玩具假鈔赴約。過程中，李男先是付了5000元真鈔給小凡，並稱要性交易2小時，但發現現金不足，於是要去領錢，但沒想到再回到房間時，卻是拿出2萬5000元假鈔。

過程中，小凡並未發現李男給的是假鈔，於是放心的與李男性交易，直到完事後進入浴室洗澡，李男再趁機偷走她3的護照及2支手機。小凡步出浴室時發現手機放在李男口袋時大喊，「My Phone！」沒想到，李男竟掏出槍喝斥「No！Police！」隨後扯下小凡金項鍊逃逸。

事發後，小凡因擔心從事應召被逮而不敢報警，直到幾天後與其馬伕一同遭逮，全案才因此曝光。

▲李男落網辯稱，自己被嫌太小，因此懷恨在心才行搶。（圖／ET資料照）

李男遭逮時供稱，自己已是第二次找小凡，而對方每次都要求15000元費用，只是第一次交易過程並不愉快，還被嫌棄「too small」，因此懷恨在心想報復，但警方並不採信，並將他依法送辦，而檢方偵辦後也將他起訴。

法官事後調查，發現李男專挑應召女下手，另外還被查獲吸毒，且犯後毫無悔意，因此依強盜罪判處6年徒刑，而2次的詐欺罪、竊盜、吸毒等，則合併判刑1年2個月，得易科罰金42萬元。全案可上訴。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡

疑情侶吵架！嘉義男怒開車「山坡對峙」猛撞3下…女友賓士慘「墜卡山溝」

夜闖女士官寢室…湊耳邊氣音喊：別講話！她被搖醒張口一咬 上兵痛到秒軟驚逃