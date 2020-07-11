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論壇嬌PO「一切以哥哥為優先」：讓你不虛此行！她一進房間火速脫光　下場超慘

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▲飯店,旅館,房間。（圖／pixabay）

▲阿宏被依法判2月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿宏」（化名）媒介女子「小雨」（化名）與不特定男客進行性交易，而他則從中收取傭金。對此，桃園地遠審理後，依法判阿宏2月徒刑，如易科罰金得以1千元折算一日。

判決指出，阿宏基於共同使女子與他人為性交行為而媒介以營利之犯意聯絡，竟然向不知情的房東租借房屋，並將此做為性交易的據點，又讓人在論壇上寫下暗示性交易的訊息，「柔情舒壓，一切哥哥為優先，讓你不虛此行！」同時還張貼多張性暗示照片，以此來攬客。

詭異的貼文引發警方懷疑，因此喬裝成男客與一名自稱「櫻桃寶貝」的女性詢問詳細訊息，雙方約定2千元的性交易價格後，員警隨即依照指示到達交易地點，等到屋內的應召女子小雨，將身上衣物全數脫去後，員警則立即表明身分。

對此，法官認為，阿宏不思循正途獲取生活所需，與他人共同從事容留女子與他人性交之行為以牟利，已經明顯危害社會風氣，考量他並無前科，犯後坦承犯行，因此依法判他2月徒刑，得易科罰金。

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