港大病毒學家爆料：12月底已知人傳人！　怕「被消失」逃亡美國

記者劉亭／綜合報導

港大女病毒學家閻麗夢（Li-Meng Yan）原本在香港大學工作，10日接受外媒採訪時透露，去年12月就已得知新冠病毒可以「人傳人」，但當時的主管卻要求她保持沉默，擔心自己會「被消失」因此出逃美國。

根據「福斯新聞」專訪，閻麗夢透露，自己是最先對新冠肺炎展開研究的研究人員之一，去年12月底得知武漢有一種類似SARS的病毒之後，她在香港大學公共衛生學院的主管、世衛組織諮詢顧問潘烈文（Dr. Leo Poon），要求進行秘密調查。

▲香港大學。（圖／CFP）

閻麗夢指出，她透過在中國疾控中心擔任研究人員的朋友得知，已經有發生家庭傳染個案，證實病毒應該可透過人際傳播。她向主管回報之後，對方只告訴她「不要越紅線」，並要求她保持沉默並小心。當時大陸官方、世衛都還否認新冠病毒可人傳人。

她也出示了大陸的醫生群組，當時有醫生詢問是否有類似SARS疾病，但有武漢醫生表示，不要問，並提醒大家戴口罩。閻麗夢也說，香港大學病毒學講座教授、跟世界衞生組織聯繫實驗室共同負責人裴偉士也知情。

閻麗夢強調，這不是政治操作，只是公共衛生議題，這是人類史上最嚴重的疾病，這些主管們都知情，他們有些人甚至還是醫生，了解其中的嚴重性，應該要站出來防止新冠病毒擴散，但這些主管們卻選擇噤聲，讓她感到相當失望。

▲新冠病毒。（圖／路透）

「我知道他們怎麼對待吹哨者的」，雖然擔心家人、朋友受牽連，閻麗夢還是覺得應該要說出實情，因此在4月28日搭乘飛機逃亡美國。她透露，曾經要求老公一起離開，但被拒絕了。

閻麗夢指出，在她抵達美國後，被當地官員攔下帶到小房間，「我是來說出COVID-19的真相，請不要把我送回大陸，並且提供我保護，不然我會被殺掉」；她也透露，有大陸官員前往她在山東青島的老家破壞，質問她的雙親。

中國駐美大使館表示，他們從未聽聞閻麗夢，而且中國政府快速、有效率的應對新冠肺炎的擴散。香港大學則回應，閻麗夢博士已不再是該校工作人員，校方也已撤下她的網頁。潘烈文、裴偉士及中國外交部目前都未回應。

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