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港大病毒學家爆料：12月底已知人傳人！　怕「被消失」逃亡美國

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 記者劉亭／綜合報導

港大女病毒學家閻麗夢（Li-Meng Yan）原本在香港大學工作，10日接受外媒採訪時透露，去年12月就已得知新冠病毒可以「人傳人」，但當時的主管卻要求她保持沉默，擔心自己會「被消失」因此出逃美國。

根據「福斯新聞」專訪，閻麗夢透露，自己是最先對新冠肺炎展開研究的研究人員之一，去年12月底得知武漢有一種類似SARS的病毒之後，她在香港大學公共衛生學院的主管、世衛組織諮詢顧問潘烈文（Dr. Leo Poon），要求進行秘密調查。

▲香港大學。（圖／CFP）

▲香港大學。（圖／CFP）

閻麗夢指出，她透過在中國疾控中心擔任研究人員的朋友得知，已經有發生家庭傳染個案，證實病毒應該可透過人際傳播。她向主管回報之後，對方只告訴她「不要越紅線」，並要求她保持沉默並小心。當時大陸官方、世衛都還否認新冠病毒可人傳人。

她也出示了大陸的醫生群組，當時有醫生詢問是否有類似SARS疾病，但有武漢醫生表示，不要問，並提醒大家戴口罩。閻麗夢也說，香港大學病毒學講座教授、跟世界衞生組織聯繫實驗室共同負責人裴偉士也知情。

閻麗夢強調，這不是政治操作，只是公共衛生議題，這是人類史上最嚴重的疾病，這些主管們都知情，他們有些人甚至還是醫生，了解其中的嚴重性，應該要站出來防止新冠病毒擴散，但這些主管們卻選擇噤聲，讓她感到相當失望。

▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲新冠病毒。（圖／路透）

「我知道他們怎麼對待吹哨者的」，雖然擔心家人、朋友受牽連，閻麗夢還是覺得應該要說出實情，因此在4月28日搭乘飛機逃亡美國。她透露，曾經要求老公一起離開，但被拒絕了。

閻麗夢指出，在她抵達美國後，被當地官員攔下帶到小房間，「我是來說出COVID-19的真相，請不要把我送回大陸，並且提供我保護，不然我會被殺掉」；她也透露，有大陸官員前往她在山東青島的老家破壞，質問她的雙親。

中國駐美大使館表示，他們從未聽聞閻麗夢，而且中國政府快速、有效率的應對新冠肺炎的擴散。香港大學則回應，閻麗夢博士已不再是該校工作人員，校方也已撤下她的網頁。潘烈文、裴偉士及中國外交部目前都未回應。

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