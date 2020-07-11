美媒踢爆！　港大學者逃亡赴美：北京去年就知病毒會「人傳人」

記者張方瑀／編譯

曾參與新冠病毒研究的香港學者閻麗夢（Li-Meng Yan）向《福斯新聞》表示，新冠肺炎在去年12月底就出現「人傳人」現象，而北京當局早已知道此事。不過閻麗夢的上司要求她不可對外公開，因此她才決定赴美揭露真相。

香港大學公共衞生學院研究員閻麗夢表示，她在去年12月有機會去一趟武漢進行研究，但後續政府就不讓任何海外專家赴陸調查，就連香港也包括在內，所以她只能透過當地朋友取得更多病毒的相關資料。而根據其他學者在微信上的群組對話紀錄顯示，武漢當地去年底就出現人傳人現象。

LR @RepMcCaul: “We are indebted to the brave whistleblowers like Dr. Li-Meng Yan who put their lives in jeopardy to warn the world about coronavirus and tell the truth about the #CCP’s coverup.” https://t.co/w4I96hNJq1 — House Foreign Affairs GOP (@HouseForeignGOP) July 10, 2020

閻麗夢說，她向直屬主管、WHO諮詢顧問潘烈文（Dr. Leo Poon）報告此事時，對方僅點了點頭。結果北京當局在1月9日仍堅稱，病毒不會人傳人，所以閻麗夢於1月中再次向主管回報，沒想到這時主管卻警告她，必須保持沉默，否則會引來殺身之禍。

閻麗夢後來選擇利用年假之名，迅速前往美國，入境時她的手機也交給海關作為證據。閻麗夢說，她對這一切並不感到意外，因為國家與國際組織之間都存在著腐敗，「但我來到美國不是因為任何政治目的，這關乎著所有人類能不能繼續存活在世界上。」

目前香港大學已撤下閻麗夢的網頁，同時該校也向《福斯新聞》表示，閻麗夢博士已不再是該校工作人員。 WHO發言人也以電子郵件回覆《福斯新聞》指出，潘烈文並未直接替WHO工作，不能代表WHO。

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