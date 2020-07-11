疫情打擊！　阿聯酋航空首度對外宣布：裁員15%「多達9000人」

▲ 阿聯酋航空為阿拉伯聯合大公國的客運航空公司。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎（COVID-19）重創航空業，全球最大長途航空公司阿聯酋航空（Emirates）首度對外宣布，將有多少人因疫情失業。該公司總裁克拉克（Tim Clark）稍早表示，由於新冠病毒影響，將裁員9000人。

英國廣播公司（BBC）11日報導，克拉克透露，阿聯酋已經裁減1/10的員工，但「我們可能還會裁員，最多可能達到15%。」這家公司原有6萬名員工，裁員15%即為9000人。

全球航空業受到疫情嚴重打擊，幾乎陷入停滯。克拉克過去接受BBC專訪時曾表示，阿聯酋的狀況不像其他航空公司那麼糟；疫情爆發前更宣稱，「這將是我們有史以來最好的一年之一。」但此次裁員顯示，新冠病毒讓該公司的命運急遽轉變。

裁員風波之下，阿聯酋航空員工擔心，情況可能變得更糟。BBC發現，他們對資方的溝通方式和透明度愈來愈失望。4500名機師中，本周就有至少700人收到裁員通知。代表疫情爆發以來，已有多達1200名機師被砍。

此次被裁員的主要是駕駛空中巴士的機師，而非波音飛機。阿聯酋航空超大型空中巴士A380可容納500名乘客，而波音777載客量較少，在眼下乘客銳減的時期也較為適中。

►二手票券豐富你的生活～