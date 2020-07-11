　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中華郵政第三季郵票發行計畫　絕美懸日成題材、台灣防疫郵票必收

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中華郵政第3季發行郵票計畫。（圖／中華郵政提供）

▲中華郵政將發行防疫郵票，兩枚郵票間另加印「團結防疫，戰勝病毒」及「Taiwan Can Help」之過橋文字。（圖／中華郵政提供）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政公布第3季郵票發行計畫，7月至9月預定發行6種新郵票品，名稱分別為體育郵票（109年版）、防疫郵票、寶島風情郵票－南投縣、故宮玉器郵票（續2）、懸日郵票及台灣清真寺郵票。

新郵發行詳情如下：

請繼續往下閱讀...

▲▼中華郵政第3季發行郵票計畫。（圖／中華郵政提供）

▲體育郵票（109年版）。（圖／中華郵政提供）

一、體育郵票（109年版）：特種郵票，預定109年7月10日發行。為推展全民運動，特以羽球、射箭、舉重及體操－鞍馬為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為6元2枚、8元及12元各1枚。

二、防疫郵票：特種郵票，預定109年7月21日發行。嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情期間，政府推行多項防疫政策有成，獲各界高度肯定，為宣導並響應政府防疫措施，發行郵票1套2枚，採橫聯刷設計，兩枚郵票間另加印「團結防疫，戰勝病毒」及「Taiwan Can Help」之過橋文字，郵票面值分別為13元及15元。

▲▼中華郵政第3季發行郵票計畫。（圖／中華郵政提供）

▲寶島風情郵票－南投縣。（圖／中華郵政提供）

三、寶島風情郵票－南投縣：特種郵票，預定109年8月12日發行。繼105年起發行「寶島風情」系列郵票後，續以日月潭、集集綠色隧道、清境農場及合歡山國際暗空公園為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、13元及15元各1枚。

▲▼中華郵政第3季發行郵票計畫。（圖／中華郵政提供）

▲故宮玉器郵票（續2）。（圖／中華郵政提供）

四、故宮玉器郵票（續2）：常用郵票，預定109年8月26日發行。繼108年發行「故宮玉器」系列郵票後，續以國立故宮博物院典藏之紅山文化 玉鳥、良渚文化 神人獸面玉飾、龍山－齊家文化 玉琮及商 凸緣玉璧等玉器為題材，發行郵票1套4枚，郵票面值分別為8元、9元、17元及22元。

▲▼中華郵政第3季發行郵票計畫。（圖／中華郵政提供）

▲懸日郵票。（圖／中華郵政提供）

五、懸日郵票：特種郵票，預定109年9月16日發行。為宣傳台灣懸日之美，特以台北市忠孝西路及高雄市青年一、二路的懸日美景為題材，發行郵票1套2枚，郵票面值分別為8元及35元。

▲▼中華郵政第3季發行郵票計畫。（圖／中華郵政提供）

▲台灣清真寺郵票。（圖／中華郵政提供）

六、台灣清真寺郵票：特種郵票，預定109年9月29日發行。為闡揚台灣多元文化，繼發行「台灣名剎郵票」及「台灣教堂郵票」後，續以台北清真寺及台中清真寺為題材，發行郵票1套2枚，郵票面值分別為15元及28元。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
超亮彗星7月都能肉眼直接看！天文館揭觀看時辰、方位
他點出博恩收費3問題！僅宋楚瑜沒付錢　賺到流量卻傷害台灣
海中央驚見一條狗！受困外傘頂洲1年多　獲救時狀況超慘
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

親友喝喜酒「想拿振興券當紅包」　她傻眼：該說聰明嗎...網風向超意外

整個七月晚上抬頭都能看「NEOWISE彗星」天文館：日出看東北東、日落看西北西

林佳龍稱匝道路牌不能改直書！立委批「迴避問題」：交通部可馬上修法

復興航空墜基隆河「5年空難」解密　機長關鍵錯誤指令曝光！鑑識員瞬間心涼

Yahoo奇摩上架中衛口罩！「搶手夢幻5色」11點開賣　各通路懶人包一次看

週末熱炸12縣市高溫警訊　大台北、花東恐飆38度

「自強號出軌」今凌晨搶通！2萬餘人受影響　原因查一晚還沒出爐

鶯歌－八德匝道路牌修正挨轟！網酸「不夠直覺」⋯林佳龍：依法規更改

中華郵政第三季郵票發行計畫　絕美懸日成題材、台灣防疫郵票必收

禁用一次用塑膠吸管滿1年成效出爐　「外送平台+網購」將列限塑對象　

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

超虔誠香燈腳！走步機虛擬進香　他遠端鑽轎底...網：媽祖保祐你

熱情海獅「肚肚撸地」幫清水池　髒水四處推散！網笑：來亂的吧

小朋友搶轎！帶粉紅超跑進幼兒園 奶音「媽祖～我愛祢」網：好感動

Hebe田馥甄《一一》起舞全身痠痛　只睡兩小時哀怨「想融化在床上」

高雄舞廳前惡煞「尋仇認錯人」　男被砍3刀斬斷大動脈放血慘死

親友喝喜酒「想拿振興券當紅包」　她傻眼：該說聰明嗎...網風向超意外

整個七月晚上抬頭都能看「NEOWISE彗星」天文館：日出看東北東、日落看西北西

林佳龍稱匝道路牌不能改直書！立委批「迴避問題」：交通部可馬上修法

復興航空墜基隆河「5年空難」解密　機長關鍵錯誤指令曝光！鑑識員瞬間心涼

Yahoo奇摩上架中衛口罩！「搶手夢幻5色」11點開賣　各通路懶人包一次看

週末熱炸12縣市高溫警訊　大台北、花東恐飆38度

「自強號出軌」今凌晨搶通！2萬餘人受影響　原因查一晚還沒出爐

鶯歌－八德匝道路牌修正挨轟！網酸「不夠直覺」⋯林佳龍：依法規更改

中華郵政第三季郵票發行計畫　絕美懸日成題材、台灣防疫郵票必收

禁用一次用塑膠吸管滿1年成效出爐　「外送平台+網購」將列限塑對象　

沒人碰！門口信封長腳「轉圈圈移位」　他逮小偷超驚訝

長江中下游發布「洪水紅色警戒」　湖北第三大湖「水位創歷史新高」

談好80萬買二手賓士「只付30萬」　車行老闆「協商變輸贏」…全武行畫面曝

蔡英文、韓國瑜付錢上《博恩夜夜秀》　呱吉：「未揭露利益」是道德瑕疵

森林中野餐超仙！新竹山腳下「窯烤披薩」還能走進雲霧步道

撒3000萬架衛星設備！他盜錄節目訊號…轉給非法機上盒　判賠電視台1300萬

台南市成立「路樹倒伏處理平台」　SOP 解決倒樹危機

戴口罩打球不礙事！　道奇重砲最害怕是「口臭」

台中南天宮遶境發放白米　馬英九出席有獎徵答還酸了中央：三倍券等太久

84歲老母「電線狠勒」殺子！連官員也手刃兒子　「啃老」危機恐爆發

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

生活熱門新聞

三倍券官網出包　唐鳳親回PTT救援

3歲娃罵客人「X！」　鐵人嬤嚇收攤

史上最晚7月颱？氣象局曝颱風發展關鍵時間

台中4同事集資1200！爽中30億

E-mail「回覆所有人」慘遭解聘！

12處森林遊樂園　7/15起每人免費玩一次

站捷運手扶梯左邊又被人不好意思　她回應讓對方安靜了

隨白沙屯媽祖進香！羅小妹「手術超順利」

她罹癌「拿掉子宮」遭婆婆辱：不是女人

26歲被酒駕撞壞人生　她想買意外險連送件都被卡

同事酸「年薪幾十萬才吃」　她傻：吃爭鮮錯了嗎

北一女學渣曝3讀書祕訣 半年考上台大

一條龍阿伯嫌麻煩　不改身份證字號了

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

更多熱門

相關新聞

林佳龍8月才領三倍券：我OK你先領

林佳龍8月才領三倍券：我OK你先領

中華郵政將自7/15起開賣實體三倍券，為確保開賣後有人潮爆量狀況，交通部長林佳龍9日赴郵局視察銷售演練，他表示，這次郵局承擔振興三倍券重責大任，全體國民都很期待，他自己也會選擇到郵局領三倍券，但時間會等到8月再來，「我OK你先領！」，強調能買的時間很長，一定買得到。

1340萬人搶買三倍券！郵局估20天才能消化完

1340萬人搶買三倍券！郵局估20天才能消化完

郵局備戰開賣三倍券今銷售演練

郵局備戰開賣三倍券今銷售演練

郵局三倍券怎麼買懶人包：2東西必帶

郵局三倍券怎麼買懶人包：2東西必帶

備戰三倍券　中華郵政擬單雙號分流

備戰三倍券　中華郵政擬單雙號分流

關鍵字：

中華郵政郵票集郵迷集郵

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王少偉遭重打變臉　哈孝遠急道歉

陳建州道歉「真的是時候了」！

李榮浩下跪求婚　楊丞琳「忘詞哭叫5分鐘」完整畫面曝光！

身分證亂填A123456789　害他信用破產

台南芒果爺爺「送水果被砸頭」！網看完氣炸

游否希徵駕駛「月薪曝光」！

惠蓀林場遊客走失半個月尋獲遺體

預算千萬！郊區+豪車vs.市區+國產

女師畸戀國三生長相曝光　1個理由輕判

獨／她兩腿「粉色爛肉」整坨磨爆　醫一切還秒噴屎：飯吃不下

汪東城道歉重申：我是中國人，祖籍廣東

PTT土豪哥玩股票！「半年賺2億」超驚人

斬首「生吞眼球」啃心臟　華裔男無罪

進口冷凍蝦驗出新冠病毒！陸海關暫停進口

科技海綿「其實超毒」！驚人成分曝...致癌風險高

更多

最夯影音

更多
很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想

很瘋狂！母子2天騎300km環島　她：送兒畢業禮物，圓年輕時夢想
粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

粉衣妹妹攔轎祈福「飆淚腿軟」　媽祖停留加持：妳要平安健康

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

林心如跟媽媽掉海裡要救誰？　霍建華一回答...林志穎：跟我一模一樣！

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

伊能靜聯手婆婆演吵架騙老公　秦昊吐槽很浮誇：把我媽帶得夠作

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

吉娜喊話郎朗「你是我的全世界❤」　張歆藝告白袁弘淚崩：謝謝你愛我

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面