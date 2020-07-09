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林佳龍也要選郵局買紙本三倍券　挑8月再來：我OK你先領！

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▲▼林佳龍視察郵局販售三倍券演練。（圖／記者徐斌慎攝）

▲林佳龍視察郵局販售三倍券演練。（圖／記者徐斌慎攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政將自7/15起開賣實體三倍券，為確保開賣後有人潮爆量狀況，交通部長林佳龍9日赴郵局視察銷售演練，他表示，這次郵局承擔振興三倍券重責大任，全體國民都很期待，他自己也會選擇到郵局領三倍券，但時間會等到8月再來，「我OK你先領！」，強調能買的時間很長，一定買得到。

林佳龍說，中華郵政這次協助販售三倍券，行政院跟交通部也開過無數次會議，希望一定要讓民眾好領、也能快速領到。他今天特別到郵局視察開賣SOP，郵局從進門開始就進行人車分流，避免車輛塞在門口導致交通糾紛，一進來後也會讓民眾領號碼牌、排隊。

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▲▼林佳龍視察郵局販售三倍券演練。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼林佳龍實際體驗三倍券兌領SOP。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼林佳龍視察郵局販售三倍券演練。（圖／記者徐斌慎攝）

針對人潮過多怎麼處理，以及如何縮短民眾排隊時間，中華郵政也採用身分證尾數單雙號分流、大宗代辦採預約制，以及開賣前2周的周六全面加班專辦三倍券業務。

林佳龍表示，如果排隊人潮很多，對郵局能夠信任的話，也可以選擇先交付健保卡跟1000元，離開後去辦公或吃飯，晚點等候約定時候再回來領取，這也是非常好的方法。

林佳龍說，一個人兌領時間約要2.5分鐘，但希望前後加上排隊時間能在10~20分鐘完成，排隊過程中也會請志工先了解民眾是不是有備妥證件、1000元現金，如果沒備妥，也會提醒民眾，希望他們不要乾等太久。

至於部長會選擇何種方式領取三倍券？林佳龍說，因為交通部管轄中華郵政業務，所以他會選擇到郵局領取，如果全台的人都要領到，會有將近半個月密集的時間，他呼籲這次領取時間是到年底，他自己就會選8月再來領，強調我OK你先領，有半年時間，一定領得到，因為有半年的時間，可以想到大家。

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