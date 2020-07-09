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1340萬人搶買三倍券！郵局估20天才能消化完　 推寄卡、大宗預約服務

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▲▼林佳龍視察郵局販售三倍券演練。（圖／記者徐斌慎攝）

▲林佳龍今赴郵局視察振興三倍券作業實地演練狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政即將在7/15起正式開賣紙本振興三倍券，但截至今（9）日仍有1340萬名民眾還沒申購，中華郵政預估，以每人兌領需2.5分鐘來算，1小時最多能辦理200件，一天處理的量約60萬件上下，至少要20天以上才能紓解。為此，中華郵政也規劃憑身分證尾數單雙號分流、可寄卡櫃台、大宗預約制度，減緩民眾現場排隊等候時間。

為順利完成發放任務並強化發放整備及應變能力，交通部長林佳龍今日下午也親赴台北金南郵局視察郵局演練人潮爆量及動線分流情境。

請繼續往下閱讀...

中華郵政總經理江瑞堂表示，根據數據，截至今天還有1340萬名民眾還沒申購振興券，每人兌領以2.5分鐘來算，一小時最多能辦理好200件，一天處理的量約60萬件上下，至少要21天以上才能抒解。

為了讓民眾不要等候太久，江瑞堂說，如果顧客對郵局放心，可以選擇把錢、證件交給櫃檯，等到約定時間後再回來領取，希望透過這樣的方式，還有設備全開、加派人手等，做好發放振興券任務。

▲▼林佳龍視察郵局販售三倍券演練。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼林佳龍視察郵局販售三倍券演練。（圖／記者徐斌慎攝）

▲▼林佳龍視察郵局販售三倍券演練。（圖／記者徐斌慎攝）

林佳龍指出，發放三倍券是郵局重要的任務，演練主要目的在於提升各項緊急應變能力，藉由模擬人潮爆量的情境，激動增派人力，以專辦櫃台或快速窗口等方式，引導顧客分流，期勉中華郵政能有效整合資源，齊心做好三倍券領兌服務。

郵局今也實際模擬各種現場狀況，包含現場領券動線規劃指引、協助民眾完成領券；人潮爆量處理以及發生過號及爭議處理SOP。郵局也規劃10項便民措施，包含增派人手協作，提升櫃台效率；清楚規劃排隊動線；準備杯水、塑膠椅及各種標示；維持戶外停車秩序；現場以告示牌或公告即時更新叫號進度，以及當天可受理數量。

另外，窗口也會加派志工、郵政員工協助簽收、領券作業；同時也宣導民眾可於7/18、7/25連兩個周六全天專辦領券；協助老弱婦孺及身障人士優先領券；啟動過號處理機制，由專人引導至專案或指定櫃台；由於因各局人潮不一，授權各局因地制宜彈性調整。

▲▼郵局振興三倍券作業實地演練,發放振興三倍券專辦櫃檯 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼郵局發放振興三倍券，為避免排隊人潮，將以身分證末碼單、雙號作為分流基準。（圖／記者李毓康攝）

▲▼郵局振興三倍券作業實地演練,發放振興三倍券專辦櫃檯 。（圖／記者李毓康攝）

中華郵政表示，各地郵局規模大小不同，除原本郵務、儲匯及壽險主要業務外，7月15日起，加辦發放振興三倍券業務，為避免排隊人潮，將以身分證末碼單、雙號作為分流基準，身分證末碼單號者，可在周一、周三、周五購買，雙號在周二、周四購買，周六則單、雙號均可購買。

另外，每一民眾（含代領）至多可領5份，分流條依代領人的身分證字號末碼為準，領券期間至12月31日止。領券時，請記得帶健保卡，並繳付1,000元現金，代領人除攜帶委託人的健保卡及1,000元外，應同時出具受託人之身分證明文件，又目前仍在防疫期間，民眾進郵局仍須戴口罩、量額溫。

民眾除可透過振興三倍券官網電子地圖查詢各地郵局票券存量外，為加強便民服務，另於7月18日及7月25日兩個遇六在全國1,269間郵局（不含30間位於機關，學校内郵局，當日不對外開放）以全日營業加班方式受理，歡迎民眾善加利用。

▲▼中華郵政數位郵局啟用。（圖／記者賴文萱攝）

▲備戰三倍券擠兌潮，中華郵政將進行實地銷售演練。（圖／記者賴文萱攝）

臨櫃領券時，民眾可當場透過封套透明孔洞核對內裝之9張振興三倍券（500元4張、200元5張），於未拆封的情況下，發現鈔券數量短少，可當場立即更換振興三倍券；若於領券後發現短少，即便未拆封，郵局不受理更換，請逕洽1988專線處理。

每間郵局每日基本上有一定的三倍券數量可發放，但如果當天的數量已經發完，門口將會貼出公告提醒民眾；由於初期郵局可能湧現排隊人潮，中華郵政也開放各郵局窗口經理進行調度，視各局情況開放民眾「寄卡」，讓民眾無須一直等在郵局，可待窗口處理完後再回去領取。

中華郵政為因應可能有大量代領的狀況，近期也會推出電話預約專線，讓民眾或相關機構可以先電話預約，避開尖峰時段，於離峰日期跟時間來辦理。

▲▼三倍券領取採分流，領取人依身分證尾數單雙號領取。（圖／蔡英文Line帳號）

▲郵局三倍券領取採分流，領取人依身分證尾數單雙號領取。（圖／蔡英文Line帳號）

郵局領取振興三倍券Q&A

1.請問要帶什麼到郵局領取振興三倍券？
自109年7月15日至109年12月31日止，領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1,000元至郵局領取。

2.我可以幫親友代為領取振興三倍券嗎？
可以。委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1,000元，不須填寫委託書。

發放初期可能人潮較多，為節省您寶貴時間，如須一次領取6份以上（含代領），可事先向受理局電話預約或多加利用7月18日及25日兩個週六之營業時間內辦理。

3.為什麼要憑健保卡領取振興三倍券？
領有全民健保卡者，應持健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。

4.如果健保卡遺失或毀損怎麼領取振興三倍券？
若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，請您先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。

▲郵局,郵件（圖／記者張一中攝）

▲中華郵政備戰開賣三倍券，全台動員1.3萬人力。（圖／記者張一中攝）

5.外籍移工、看護工、僑生，可以領嗎？
不可以。外籍勞工、看護工、僑生不可以領振興三倍券。

6.弱勢民眾享有什麼優惠？
符合弱勢資格者，政府將直接匯入1,000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

7.我遺失了振興三倍券可以補發嗎？
不可以。振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜之情事，郵局不予補發，請自行妥善保管。

8.有振興三倍券問題，可詢問誰？
任何振興三倍券問題，可以撥打1988專線，服務時間為 08：30~18：30，全年無休，智能客服24小時服務。

▲▼郵局數位振興三倍券綁定網頁。（圖／翻攝自中華郵政官網）

▲郵局數位振興三倍券綁定網頁。（圖／翻攝自中華郵政官網）

為推廣數位綁定，郵局也再擴大加碼，7/14前若透過「振興三倍劵」專區，首次申辦「郵政VISA金融卡」，並於9月底前消費累計滿3000元，就可享首刷禮500元，前9萬名再加碼回饋金300元，等於每人最多可享800元回饋。

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