郵局三倍券怎麼買懶人包：2東西必帶　可寄卡在窗口、大量代領能先預約

▲中華郵政自7/15起，將於全台郵局開賣振興三倍券紙本。（圖／行政院提供）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政即將在7/15起正式開賣紙本振興三倍券，《ETtoday新聞雲》整理購買懶人包，依身分證字號尾數單、雙號分流，到現場必帶健保卡、1000元現金；若現場排隊太長，郵局也開放民眾「寄卡」待處理完畢再來領取。另外，一人最多限代領5份，若代領數量超過限制，會開放預約處理。

郵局購買紙本三倍券將比照口罩實名制，採身分證字號尾數分流，單號者為周一、三、五購領；雙號者則於周二、四領券，至於周六單雙號皆可領券。每人限1次領取權利，且不能與數位方式重複領取。

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▲備戰三倍券擠兌潮，中華郵政將進行實地銷售演練。（圖／記者賴文萱攝）

臨櫃領券時，民眾可當場透過封套透明孔洞核對內裝之9張振興三倍券（500元4張、200元5張），於未拆封的情況下，發現鈔券數量短少，可當場立即更換振興三倍券；若於領券後發現短少，即便未拆封，郵局不受理更換，請逕洽1988專線處理。

中華郵政說，發放初期可能人潮較多，為節省民眾寶貴時間，如須一次領取6份以上（含代領），可事先向受理局預約或多加利用7月18日及25日兩個週六之營業時間內辦理。

另外，每間郵局每日基本上有一定的三倍券數量可發放，但如果當天的數量已經發完，門口將會貼出公告提醒民眾；由於初期郵局可能湧現排隊人潮，中華郵政也開放各郵局窗口經理進行調度，視各局情況開放民眾「寄卡」，讓民眾無須一直等在郵局，可待窗口處理完後再回去領取。

中華郵政為因應可能有大量代領的狀況，近期也會推出電話預約專線，讓民眾或相關機構可以先電話預約，避開尖峰時段，於離峰日期跟時間來辦理。

▲郵局三倍券領取採分流，領取人依身分證尾數單雙號領取。（圖／蔡英文Line帳號）

郵局領取振興三倍券Q&A

1.請問要帶什麼到郵局領取振興三倍券？

自109年7月15日至109年12月31日止，領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1,000元至郵局領取。

2.我可以幫親友代為領取振興三倍券嗎？

可以。委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1,000元，不須填寫委託書。



發放初期可能人潮較多，為節省您寶貴時間，如須一次領取6份以上（含代領），可事先向受理局電話預約或多加利用7月18日及25日兩個週六之營業時間內辦理。

3.為什麼要憑健保卡領取振興三倍券？

領有全民健保卡者，應持健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。

4.如果健保卡遺失或毀損怎麼領取振興三倍券？

若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，請您先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。

▲中華郵政備戰開賣三倍券，全台動員1.3萬人力。（圖／記者張一中攝）

5.外籍移工、看護工、僑生，可以領嗎？

不可以。外籍勞工、看護工、僑生不可以領振興三倍券。

6.弱勢民眾享有什麼優惠？

符合弱勢資格者，政府將直接匯入1,000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

7.我遺失了振興三倍券可以補發嗎？

不可以。振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜之情事，郵局不予補發，請自行妥善保管。

8.有振興三倍券問題，可詢問誰？

任何振興三倍券問題，可以撥打1988專線，服務時間為 08：30~18：30，全年無休，智能客服24小時服務。

▲郵局數位振興三倍券綁定網頁。（圖／翻攝自中華郵政官網）

為推廣數位綁定，郵局也再擴大加碼，7/14前若透過「振興三倍劵」專區，首次申辦「郵政VISA金融卡」，並於9月底前消費累計滿3000元，就可享首刷禮500元，前9萬名再加碼回饋金300元，等於每人最多可享800元回饋。

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