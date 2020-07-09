破1千萬民眾將湧入！郵局備戰開賣三倍券　林佳龍親上火線視察銷售演練

▲林佳龍今赴郵局視察振興三倍券作業實地演練狀況。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

中華郵政即將在7/15起正式開賣紙本振興三倍券，為順利完成發放任務並強化發放整備及應變能力，交通部長林佳龍今（9）日下午也親赴台北金南郵局視察郵局演練人潮爆量及動線分流情境。

中華郵政總經理江瑞堂表示，根據數據，截至今天還有1340萬名民眾還沒申購振興券，每人兌領以2.5分鐘來算，一小時最多能辦理好200件，一天處理的量約60萬件上下，至少要21天以上才能抒解。

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為了讓民眾不要等候太久，江瑞堂說，如果顧客對郵局放心，可以選擇把錢、證件交給櫃檯，等到約定時間後再回來領取，希望透過這樣的方式，還有設備全開、加派人手等，做好發放振興券任務。

▲▼林佳龍視察郵局販售三倍券演練。（圖／記者徐斌慎攝）





林佳龍指出，發放三倍券是郵局重要的任務，演練主要目的在於提升各項緊急應變能力，藉由模擬人潮爆量的情境，激動增派人力，以專辦櫃台或快速窗口等方式，引導顧客分流，期勉中華郵政能有效整合資源，齊心做好三倍券領兌服務。

郵局今也實際模擬各種現場狀況，包含現場領券動線規劃指引、協助民眾完成領券；人潮爆量處理以及發生過號及爭議處理SOP。郵局也規劃10項便民措施，包含增派人手協作，提升櫃台效率；清楚規劃排隊動線；準備杯水、塑膠椅及各種標示；維持戶外停車秩序；現場以告示牌或公告即時更新叫號進度，以及當天可受理數量。

另外，窗口也會加派志工、郵政員工協助簽收、領券作業；同時也宣導民眾可於7/18、7/25連兩個周六全天專辦領券；協助老弱婦孺及身障人士優先領券；啟動過號處理機制，由專人引導至專案或指定櫃台；由於因各局人潮不一，授權各局因地制宜彈性調整。

▲▼郵局發放振興三倍券，為避免排隊人潮，將以身分證末碼單、雙號作為分流基準。（圖／記者李毓康攝）

中華郵政表示，各地郵局規模大小不同，除原本郵務、儲匯及壽險主要業務外，7月15日起，加辦發放振興三倍券業務，為避免排隊人潮，將以身分證末碼單、雙號作為分流基準，身分證末碼單號者，可在周一、周三、周五購買，雙號在周二、周四購買，周六則單、雙號均可購買。

另外，每一民眾（含代領）至多可領5份，分流條依代領人的身分證字號末碼為準，領券期間至12月31日止。領券時，請記得帶健保卡，並繳付1,000元現金，代領人除攜帶委託人的健保卡及1,000元外，應同時出具受託人之身分證明文件，又目前仍在防疫期間，民眾進郵局仍須戴口罩、量額溫。

民眾除可透過振興三倍券官網電子地圖查詢各地郵局票券存量外，為加強便民服務，另於7月18日及7月25日兩個遇六在全國1,269間郵局（不含30間位於機關，學校内郵局，當日不對外開放）以全日營業加班方式受理，歡迎民眾善加利用。

▲備戰三倍券擠兌潮，中華郵政將進行實地銷售演練。（圖／記者賴文萱攝）

臨櫃領券時，民眾可當場透過封套透明孔洞核對內裝之9張振興三倍券（500元4張、200元5張），於未拆封的情況下，發現鈔券數量短少，可當場立即更換振興三倍券；若於領券後發現短少，即便未拆封，郵局不受理更換，請逕洽1988專線處理。

每間郵局每日基本上有一定的三倍券數量可發放，但如果當天的數量已經發完，門口將會貼出公告提醒民眾；由於初期郵局可能湧現排隊人潮，中華郵政也開放各郵局窗口經理進行調度，視各局情況開放民眾「寄卡」，讓民眾無須一直等在郵局，可待窗口處理完後再回去領取。

中華郵政為因應可能有大量代領的狀況，近期也會推出電話預約專線，讓民眾或相關機構可以先電話預約，避開尖峰時段，於離峰日期跟時間來辦理。

▲郵局三倍券領取採分流，領取人依身分證尾數單雙號領取。（圖／蔡英文Line帳號）

郵局領取振興三倍券Q&A

1.請問要帶什麼到郵局領取振興三倍券？

自109年7月15日至109年12月31日止，領有全民健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應攜帶國民身分證、經外交部認定之證件或居留證等身分證明文件，並攜帶1,000元至郵局領取。

2.我可以幫親友代為領取振興三倍券嗎？

可以。委託他人到郵局領取振興三倍券時，除本人的健保卡，應同時出具受託人的身分證明文件並繳交1,000元，不須填寫委託書。



發放初期可能人潮較多，為節省您寶貴時間，如須一次領取6份以上（含代領），可事先向受理局電話預約或多加利用7月18日及25日兩個週六之營業時間內辦理。

3.為什麼要憑健保卡領取振興三倍券？

領有全民健保卡者，應持健保卡領取，以利郵局透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。

4.如果健保卡遺失或毀損怎麼領取振興三倍券？

若因健保卡遺失或因卡片毀損無法讀取，請您先洽健保署換卡，再憑健保卡至郵局領取振興三倍券。

▲中華郵政備戰開賣三倍券，全台動員1.3萬人力。（圖／記者張一中攝）

5.外籍移工、看護工、僑生，可以領嗎？

不可以。外籍勞工、看護工、僑生不可以領振興三倍券。

6.弱勢民眾享有什麼優惠？

符合弱勢資格者，政府將直接匯入1,000元到其帳戶，供領用振興三倍券或數位綁定。

7.我遺失了振興三倍券可以補發嗎？

不可以。振興三倍券如有遺失、毀損、被竊、被盜之情事，郵局不予補發，請自行妥善保管。

8.有振興三倍券問題，可詢問誰？

任何振興三倍券問題，可以撥打1988專線，服務時間為 08：30~18：30，全年無休，智能客服24小時服務。

▲郵局數位振興三倍券綁定網頁。（圖／翻攝自中華郵政官網）

為推廣數位綁定，郵局也再擴大加碼，7/14前若透過「振興三倍劵」專區，首次申辦「郵政VISA金融卡」，並於9月底前消費累計滿3000元，就可享首刷禮500元，前9萬名再加碼回饋金300元，等於每人最多可享800元回饋。

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