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桃園三心六線軌道建設再延伸　捷運路網2.0擘劃未來30年願景

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▲桃園捷運路網2.0擘劃未來30年願景。（圖／市府提供）

▲桃園捷運路網2.0擘劃未來30年願景，捷運工程局於市府舉辦首場說明會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市展現城市的遠見，因應未來人口發展，在既有的「三心六線」捷運路網上，市府進一步依據國土計畫辦理「桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」桃園捷運路網2.0擘劃未來30年願景，以2051年為目標年，分年分階段推動。市長鄭文燦期盼第二階段捷運路網早日核定，逐一推動各路線，讓市民朋友早日享受建設成果。

▲桃園捷運路網2.0擘劃未來30年願景。（圖／市府提供）

▲鄭文燦指出，預計2051年桃園人口數可達到300萬人。（圖／市府提供）

由桃園市政府捷運局辦理的「桃園都會區捷運路網計畫2.0地方說明會－北區場」，6日下午於市府大禮堂舉行。市長鄭文燦出席時表示，桃園人口數目前已達226萬人，預計2051年人口數可達到300萬人，為因應未來桃園人口發展，在既有的「三心六線」捷運路網上，市府進一步依據國土計畫辦理「桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」桃園捷運路網2.0版本。

▲桃園捷運路網2.0擘劃未來30年願景。（圖／市府提供）

▲▼捷運工程局局長陳文德說明捷運路網2.0計劃。（圖／市府提供）

▲桃園捷運路網2.0擘劃未來30年願景。（圖／市府提供）

該版本以三角蛛型路網再延伸規劃，配合地方生活圈及外環道，預計增加共計11條捷運路線，讓桃園都市發展及捷運相結合，並以30年為期，2051年為目標年，分年分階段推動。

捷運工程局局長陳文德表示，桃園第二階段捷運路網規劃新增加了「桃園中壢平鎮線」、「平鎮龍潭線」、「桃園蘆竹竹圍線」、「桃園航空城線」、「大園觀音線」、「桃園青埔線」、「棕線延伸市區段」、「中壢新屋線」、「內壢宋屋楊梅線」、「綠線延伸大溪段」、「林口龜山線」等11條路線，除了綠線延伸大溪段是綠線的延伸支線，採用中運量系統外，其餘路線皆以輕軌系統規劃，打造整體近似於檸檬片狀的路網。

未來第二階段路網完成後，車站800公尺範圍服務人口的覆蓋率，將從44%（約131萬人），提升至70%（約210萬人），讓市民朋友搭乘公眾運輸時，能有更多路徑及轉乘點的選擇。

而「桃園第二階段都會區捷運系統路網計畫」捷運路網2.0版規劃已完成，新增加的11條路線多以輕軌系統進行規劃，可降低成本並縮短工期，相信可順利推動，希望於今（2020）年底提送交通部審議，並著手進行各路線的計畫送審事宜，希望讓桃園各區涵蓋在未來的捷運路網中，提升捷運覆蓋密度，營造共同生活圈。
桃園市捷運建設計畫第一階段為「三心六線路網」，包括三大都心桃園、中壢及航空城都市核心，而六線則包括鐵路地下化、捷運機場線、綠線、棕線、三鶯線延伸八德段、綠線延伸中壢段，三心六線路網完成後，可讓桃園市約一半的人口就近搭乘捷運，同時藉由捷運機場線、捷運棕線、捷運三鶯線抵達台北，可望縮短北桃間的距離，打造北北桃1小時軌道生活圈。

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