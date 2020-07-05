桃園聯新慶25年院慶　號召1000名市民捐血期緩解血荒

▲聯新慶25年院慶，號召1,000名市民捐血。（圖／市府提供）
記者楊淑媛／桃園報導
血荒嚴重，桃園聯新國際醫院慶25周年院慶，結合國際獅子會、扶輪社、同濟會等社團舉辦捐血活動，號召1,000名市民、湊齊25萬CC的熱血，期緩解血荒並促進社會正向力量。聯新國際醫院院長黃忠智表示，目前疫情趨緩，聯新國際醫院機場醫療中心仍堅守崗位，照顧出入境旅客，並請民眾將防疫落實生活中，不要掉以輕心。
▲聯新慶25年院慶，號召1,000名市民捐血。（圖／市府提供）
《聯新25捐血傳愛．關懷婦幼讓愛飛揚 》活動，5日於中壢區銀河廣場舉辦，出席活動的桃園市長鄭文燦提到疫情期間，新竹捐血中心很緊張，血液備量不足7日，幸有獅子會、同濟會、扶輪社等社團輪流舉辦捐血活動，為血庫紓困，讓需要用血的病患，救治不受影響。
▲鄭文燦謝謝舉辦捐血活動的相關團體人員。（圖／市府提供）
鄭文燦也說，聯新國際醫院配合政府政策，包含老人送餐服務深耕社區，社區分級轉診並引進專業服務，還有預防醫學、失智照顧、婦幼健康守護等，希望25年的聯新國際醫院，繼續為守護全民健康努力。
▲《聯新25捐血傳愛．關懷婦幼讓愛飛揚 》活動，於中壢區銀河廣場舉辦。（圖／市府提供）
桃園市議會議長邱奕勝表示，因疫情很多人不敢出門，血庫也因此鬧血荒，透過聯新國際醫院與獅子會一起發動捐血活動，還有關心婦幼的活動，讓愛傳出去。包括市議員王浩宇、謝美英、市府社會局長鄭貴華、新聞處長詹賀舜、衛生局副局長蘇柏文、中壢區長鄭詩鈿、聯新國際醫院院長黃忠智、國際獅子會300G2區捐血主席謝森、第十專區主席林麗敏一同出席活動。