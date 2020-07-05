桃園聯新慶25年院慶　號召1000名市民捐血期緩解血荒

看到來自各方的數萬民眾相陪、淚送「阿母」走完人生最後一程，桃園市長鄭文燦5日於臉書發文，感謝4日出席母親告別式的所有關心、慰問的各界好友，表示每一份關懷，都溫暖了他及摯愛家人的心；網友也紛紛留言：「市長節哀，您是母親的驕傲！」、「感念市長的付出才有現在的桃園！」…請鄭市長多保重。