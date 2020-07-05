　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園聯新慶25年院慶　號召1000名市民捐血期緩解血荒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲聯新慶25年院慶，號召1,000名市民捐血。（圖／市府提供）

▲聯新慶25年院慶，號召1,000名市民捐血。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

血荒嚴重，桃園聯新國際醫院慶25周年院慶，結合國際獅子會、扶輪社、同濟會等社團舉辦捐血活動，號召1,000名市民、湊齊25萬CC的熱血，期緩解血荒並促進社會正向力量。聯新國際醫院院長黃忠智表示，目前疫情趨緩，聯新國際醫院機場醫療中心仍堅守崗位，照顧出入境旅客，並請民眾將防疫落實生活中，不要掉以輕心。▲聯新慶25年院慶，號召1,000名市民捐血。（圖／市府提供）

▲聯新慶25年院慶，號召1,000名市民捐血。（圖／市府提供）

《聯新25捐血傳愛．關懷婦幼讓愛飛揚 》活動，5日於中壢區銀河廣場舉辦，出席活動的桃園市長鄭文燦提到疫情期間，新竹捐血中心很緊張，血液備量不足7日，幸有獅子會、同濟會、扶輪社等社團輪流舉辦捐血活動，為血庫紓困，讓需要用血的病患，救治不受影響。▲聯新慶25年院慶，號召1,000名市民捐血。（圖／市府提供）

▲鄭文燦謝謝舉辦捐血活動的相關團體人員。（圖／市府提供）

鄭文燦也說，聯新國際醫院配合政府政策，包含老人送餐服務深耕社區，社區分級轉診並引進專業服務，還有預防醫學、失智照顧、婦幼健康守護等，希望25年的聯新國際醫院，繼續為守護全民健康努力。▲聯新慶25年院慶，號召1,000名市民捐血。（圖／市府提供）

▲《聯新25捐血傳愛．關懷婦幼讓愛飛揚 》活動，於中壢區銀河廣場舉辦。（圖／市府提供）

桃園市議會議長邱奕勝表示，因疫情很多人不敢出門，血庫也因此鬧血荒，透過聯新國際醫院與獅子會一起發動捐血活動，還有關心婦幼的活動，讓愛傳出去。包括市議員王浩宇、謝美英、市府社會局長鄭貴華、新聞處長詹賀舜、衛生局副局長蘇柏文、中壢區長鄭詩鈿、聯新國際醫院院長黃忠智、國際獅子會300G2區捐血主席謝森、第十專區主席林麗敏一同出席活動。

・一年四季一瓶就搞定

ET快訊
訂飲料指定1:00到！「早2分鐘送達」遭洗負評：不再考慮
香港1名確診菲傭「經台轉機」　指揮中心證實：7/3從台灣飛港
陳大天20萬元入股同學餐廳　去巡店才知倒了！
快訊／大學指考官方答案公布！　解答搶先看
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆外木山淨灘清出200公斤覆網、海漂垃圾　議員張秉鈞：回復海岸純淨樣貌

桃園聯新慶25年院慶　號召1000名市民捐血期緩解血荒

創作無罪！　宜蘭中興文創園區設合法塗鴉場域

突感胸口不適又忘了帶藥　壯年男急衝「這裡」求救

新北疫後勞動議題研討會登場　首場聚焦公部門勞資關係

新莊運動公園停車場施工挖斷電路　園區步道照明全力搶修中

趁疫情趨緩推金門旅遊　華信航空租用虎航5日首航！乘客嗨翻

金門縣致力推行「加工新生活」　推三款創意畜產品色香味俱全又吸睛

買遊戲點數不可能見到面　南警破除假援交詐騙迷思

導航迷路受困台南山區　白河警燃狼煙救援成功！

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

伊能靜教唱…黃聖依「表情hen無奈」　下秒「對視隊友」笑出來惹ＸＤ

郵差北北失去毛孩走不出陰霾！　暖阿金天天守門討摸擁抱融化他

「奇蹟小榕樹」緊黏門縫求生...　車主幫開FB：長大車子就送它！

金旻奎《漫撕男女》油膩開撩金度延　她快被逼瘋…主動獻吻阻止他！

轎車路口等停紅燈被撞到路中央　再遭聯結車爆頭...他驚險逃死劫

基隆外木山淨灘清出200公斤覆網、海漂垃圾　議員張秉鈞：回復海岸純淨樣貌

桃園聯新慶25年院慶　號召1000名市民捐血期緩解血荒

創作無罪！　宜蘭中興文創園區設合法塗鴉場域

突感胸口不適又忘了帶藥　壯年男急衝「這裡」求救

新北疫後勞動議題研討會登場　首場聚焦公部門勞資關係

新莊運動公園停車場施工挖斷電路　園區步道照明全力搶修中

趁疫情趨緩推金門旅遊　華信航空租用虎航5日首航！乘客嗨翻

金門縣致力推行「加工新生活」　推三款創意畜產品色香味俱全又吸睛

買遊戲點數不可能見到面　南警破除假援交詐騙迷思

導航迷路受困台南山區　白河警燃狼煙救援成功！

中職／林智平棒子火燙卻未先發？　考量守備轉為「代打活棋」

快訊／楊姓少校輕生初步調查　海軍：對漢光陸戰落海意外沮喪、自責

沒熱門時事、素養題！高中師估指考公民與社會「5標會上升」

中國大使二訪索馬利蘭「遊說放棄與台來往」　提議設立聯絡處利誘遭拒！

好友睡一旁！市議員助理竟無視想性侵他女友　還冷喊：就玩玩嘛…她崩潰險輕生

小奴才再3周出生！橘貓環抱媽孕肚　網：牠什麼都知道

AKB48 Team TP猜拳賭演藝夢...團員緊張：輸了會躲棉被哭！

中職／羅力千K生存法則　洪總：夠聰明

中職／象獅打線出爐　達尼爾戰米蘭達盼避免遭橫掃

蘇貞昌要國民黨少講九二共識　馬英九：應設法不讓陳菊當監察院長

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

地方熱門新聞

南投超美瀑布奪命　當地人：哭死也沒用

接到秘境訂單！女外送員岸邊傻盯手機

白沙屯媽祖進香　5萬人擠爆廣場

桃園區部分地區　汰換管線工程停水

香水味太濃！移工控訴遭公車駕駛「拒載怒罵」

導航迷路受困台南山區警燃狼煙救援！

阿公違規過馬路倒垃圾　2機車犁田

來去金門！　華信租用虎航5日首航

嘉義警緝毒全紀錄！民嚇傻直擊

南警破除假援交詐騙迷思

台南新化警深夜威力巡邏

振興3倍券台南加值送房子地點曝光

男戀上網路正妹買5萬點數被攔阻

杏林醫院廢棄23年　不拆原因曝光

更多熱門

相關新聞

感謝大家相陪淚送「阿母」　鄭文燦臉書回應

感謝大家相陪淚送「阿母」　鄭文燦臉書回應

看到來自各方的數萬民眾相陪、淚送「阿母」走完人生最後一程，桃園市長鄭文燦5日於臉書發文，感謝4日出席母親告別式的所有關心、慰問的各界好友，表示每一份關懷，都溫暖了他及摯愛家人的心；網友也紛紛留言：「市長節哀，您是母親的驕傲！」、「感念市長的付出才有現在的桃園！」…請鄭市長多保重。

鄭文燦母親今告別式！政商高層到場弔唁

鄭文燦母親今告別式！政商高層到場弔唁

港區國安法實施　鄭文燦：歡迎港人來台居住

港區國安法實施　鄭文燦：歡迎港人來台居住

港版國安法通過　鄭文燦助港人移居桃園

港版國安法通過　鄭文燦助港人移居桃園

國內首座　100%自主防疫熔噴新產線啟用

國內首座　100%自主防疫熔噴新產線啟用

關鍵字：

聯新院慶捐血鄭文燦邱奕勝

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

她入監被監獄主管求愛　「運動」後全變了

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字還原暴行

假coser妹沒穿內褲！PF32掀裙裸下體吸圍拍

富少夜店撿屍繼母「駕駕駕」！放蕩過程全被拍

實況主Reckful自殺身亡

超巨鳥「夾著大魚」在天上飛！眾人驚呆狂猜：那是鯊魚？

快訊／陸戰隊上兵蔡博宇凌晨宣告不治

200萬車位月租才6000！網打槍：傻子才用租的

被智珉道歉文激怒！珉娥：叫我走正道，還帶男人回宿舍

75%人三倍券選紙本！網點4關鍵

長髮妹夜店狂喇6男！現場超嗨：1個接1個

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

阿嬤每天找鮮肉人夫到家裡「幫忙」…正宮察覺真相心碎

房思琪翻版　新北衛生局女員工墜亡

蕾媽躺病床淚崩告白宥勝：我好愛你

更多

最夯影音

更多
婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼

婆婆偷餵狗吃肉...伊能靜傻眼扔衛生紙　秦媽媽戲精上身：她給我打這麼疼
任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

任容萱認愛「北京男友」後改口「北京男」　拿王子有「頭臭.狐臭.嘴臭」出來擋刀XD

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

《DD52》「13人跳洗腦曲」潘瑋柏讚爆　楊丞琳現場邀歌...作曲人是《聲林2》的「她」

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

周興哲對粉絲獻唱《簡單愛》　懸吊3層樓空中鋼琴深情獻唱...超有誠意

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

《創造營2020》總決賽「火羽」VOCAL超穩　陳卓璇高音、希林娜依·高飆RAP聽了超過癮

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面