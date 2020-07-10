盤點最強迴轉壽司店！饕客曝「吃對品項」更重要：這家茶碗蒸最好吃

▲迴轉壽司示意圖。（圖／記者黃士原攝）

炎炎夏日，常常讓人煩惱不知道要吃什麼消暑，壽司身為冷食，常常是大家的第一選擇。市面上壽司的選擇百百種，日前有網友好奇發問，自己只吃過藏壽司與爭鮮，有沒有推薦的壽司名單？貼文一出，引起網民熱烈討論，也出現許多逗趣回應。

該名網友在PTT女孩板以「哪家迴轉壽司最讚」為題發文，同事大推壽司郎，自己吃過爭鮮和藏壽司覺得普通，想請網友推薦更好吃的壽司，或這三間壽司店該選哪一間。

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▲網友在女孩版發問哪間迴轉壽司最好吃。（圖／翻攝自PPT）

貼文一出，網友紛紛留言，「茶碗蒸是藏壽司的好吃」、「絕對是海壽司啊」、「爭鮮鮭魚好吃、湯好喝」、「壽司郎、平祿壽司都讚讚」、「hama壽司」、「我身邊重口味的朋友比較愛壽司郎，但我個人喜歡藏壽司」。

另外，也有饕客專業分析說，每家壽司的特色都不一樣，原PO要吃對品項，爭鮮的味噌湯、玉子燒跟焦糖鮭魚CP值最高；藏壽司的茶碗蒸比別家的還好吃，加上可轉扭蛋，讓吃飯趣味增加許多；海壽司價位較高，但能吃到新鮮海產也不虧。

壽司郎雖近來惹出衛生爭議，但因緊急處理得當，事發後直接關店2小時將所有壽司銷毀，並提供顧客消毒與退費方案，加強各分店的清潔措施，仍榮獲許多網友的青睞，大推甜點與炸物，皆是出乎意料的好吃。

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