老鼠在迴轉台上奔跑！壽司郎中和店緊急關店2小時消毒　銷毀壽司

▲壽司郎中和店出現老鼠，關店2小時進行消毒與清潔，上圖非當天拍攝。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

在台灣已有19家分店的日本連鎖迴轉壽司「壽司郎」，被網友爆料7月4日在新北中和環球店用餐時，壽司迴轉台上竟然出現長約10公分的老鼠，嚇壞整間用餐的客人，壽司郎表示，在事發後疏散客人並且關店2小時，把所有壽司銷毀，同時清潔消毒迴轉輸送帶及店內環境，打烊後也再請廠商進行全店清潔消毒。

網友ronietin在PTT上爆料，7月4日下午前往環球購物中心壽司郎用餐，半小時後身後幾桌客人傳來驚呼和騷動，轉頭要拿壽司時輸送帶上竟看到一隻身長約10公分(不含尾巴)的灰色老鼠，經過他的正前方，距離手臂只有10公分，「如果這時候去拿壽司盤，說不定會將這隻老鼠一起端下來！」

網友說，在店長或副店與高層人士(似乎是副總等級)電話來電話去討論之後，店員要求客人結帳後離席，如果有客訴請打電話給總公司，他們現場也愛莫能助。網友直說，從餐廳回家後他還是餘悸猶存，說自己大概很久都不敢去那裡用餐，或吃迴轉壽司，最後不滿地表示，「這不是分店的問題，分店的店長／店員都只是聽命行事，最大的問題是高層遇到食安問題的處理態度和方式。」

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▲壽司郎表示，事發當天立即銷毀運輸帶上的所有壽司，並進行消毒。（圖／記者黃士原攝）

壽司郎也表示，對於用餐時間出老鼠在迴轉台上而受到驚嚇的客人深感抱歉，正持續跟客人連絡中。壽司郎也強調，每間分店都會進行每月固定消毒清潔，往後也將嚴格執行相關清潔與消毒。



日本第一迴轉壽司品牌「SUSHIRO壽司郎」自2018年6月15日「SUSHIRO壽司郎」台灣旗艦店進駐台北車站商圈後，一直持續積極展店。SUSHIRO壽司郎目前台北市店舖7間、新北市店舖1間、新竹店1間號台中市店舖3間、台南市店舖4間、高雄市店舖3間，合計19間店舖。