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爽拿10盤鮭魚！隔壁女客訕笑「不懂吃」被瞪秒惦惦　他氣炸：擋妳家WiFi嗎

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO拿10盤鮭魚握壽司，被別桌女客人訕笑「不懂吃壽司」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

到外面餐廳吃飯遇到這種事，真的會讓人很火大！一名男網友日前到迴轉壽司店用餐，拿了10盤鮭魚，沒想到卻突然聽到旁邊的女客人說「他應該不懂吃壽司」，讓原PO超傻眼，「我食量大愛吃鮭魚，一次點幾盤也要X北」、「一次點10盤鮭魚擋到妳家WiFi嗎？」沒想到貼文引發2.6萬人迴響，「懂吃，我也是狂點鮭魚生魚片。」

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼文，文章開頭就直吐苦水，「奇怪了！現在的人什麼都要管」，說他食量大、愛吃鮭魚，一次拿了10盤，結果就有其他女客人看到，接下來發生的事讓原PO超傻眼，「一次點幾盤也要X北，怎麼不說大聲點或來我面前說？聽到妳小聲跟旁邊男伴說『他應該不懂吃壽司』。」

請繼續往下閱讀...

男網友直說，他聽到後就一直看著女子，「拎北聽到就一直看著妳，怎麼就不敢出聲也不敢看我？」並在心中冒出OS開罵「一次點10盤鮭魚擋到妳家WiFi嗎？還是妨礙妳高潮？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲結果許多人紛紛留言為鮭魚發聲。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也在文中貼出照片，只見他一次拿了10盤鮭魚握壽司，眼前還有16個堆滿盤子，沒想到貼文吸引2.6萬人按讚、留言也高達3700則，許多人紛紛衝著鮭魚握壽司而來，「鮭魚控+1」、「沒錯！我也只愛鮭魚」、「就是愛吃鮭魚怎了，管她屁事」、「看起來好好吃哦，鮭魚好甜呢」、「吃壽司，鮭魚類的就是要吃爆，好吃到不行。」

其他網友也留言熱論，「不然壽司要怎麼吃才算懂」、「不就吃自己愛吃的？真想問問那女生，要怎樣才是懂得吃壽司」、「我每次去也專挑鮭魚拿，又不是叫她花錢，她管人家怎麼吃」、「那女的既然這麼懂吃、又高尚，怎不去無菜單日本料理店吃呢」、「就她懂吃壽司，我想知道壽司要怎麼吃」、「所以懂吃壽司是要吃什麼，不管是吃什麼壽司我都是這樣吃，有問題嗎？」

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