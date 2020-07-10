疫情斷旅遊…北京轉移陣地　路透：透過網路、直播視訊影響台灣

▲TikTok成為中國大陸吸引年輕人的平台之一。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

《路透社》報導指出，即便疫情讓中國大陸與台灣的觀光旅遊中斷，但北京當局仍試圖用「網路」方式推動兩岸統一。除了讓台灣的學生、家庭透過線上方式參與中國大陸活動外，也利用當紅的「抖音」國際版「TikTok」吸引台灣年輕人。

《路透社》10日報導指出，疫情讓中國大陸與台灣的觀光旅遊中斷，因此北京當局轉而朝網路行動。6月時有數十個台灣家庭透過視訊方式，參加福州市舉行的端午聯歡晚會，當地媒體將活動描述成「促進台灣青年的祖國意識」，另外福建共青團也舉辦了短影片比賽，並以「打破病毒造成的阻礙」為題，邀請台灣高中生參賽。

《路透社》取得三份台灣內部安全報告顯示，這是北京當局針對「兩岸統一」的最新行動模式，而網路上的行動增加了台灣追蹤涉案人員的難度，可以說是新的國家安全危機。另外，一名相關人士表示，中國大陸的負責人員已經接到加強直播、視訊程度的指示。這些網路活動都是由中國國務院台灣事務辦公室、中共中央統一戰線工作部發起。

另外，安全報告也指出，中國大陸影音平台「抖音」國際版「TikTok」和Instagram也被當作吸引台灣年輕人的工具。不過TikTok發言人拒絕對此做出回應，Instagram母公司Facebook也尚未回應。

國台辦則表示，在新冠肺炎大流行的情況下，與台灣人在網路上互動是個自然的選擇，但台灣政府卻試圖「抹黑海峽兩岸同胞之間的正常交流」，是一種相當卑鄙的舉動。陸委會則向路透表示，人們需要抱持謹慎，避免落入陷阱，因為這些活動已經以新形態呈現。

不過熟知內情的台灣安全官員也說，網路行動可能不如實體行動來得有效，「沒看到實際出售商品的狀況下，很難說服人們。」儘管北京政府在網路活動下了很多功夫，但大多數台灣人的腦袋都很清醒。

另外，根據政治大學7月公布的最新民調顯示，有27％的民眾希望台灣獨立，創下歷史新高；相較之下，只有0.7％的人希望與中國大陸統一，其餘則希望能維持現狀。

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