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內政部函送警政署長陳家欽偽造調派公文　北檢查3個月：無不法簽結

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▲▼警政署長陳家欽視察新北市警察局指導2020大選查賄、布雷。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲警政署長陳家欽遭檢舉偽造文書案，北檢查無不法簽結。（圖為資料照／記者陳豐德翻攝）

記者劉昌松／台北報導

警政署長陳家欽遭黑函檢舉，涉嫌為了安排自己人升官，教唆部屬偽造文書，經內政部依偽造文書罪移送法辦後，台北地檢署分他字案調查，但因黑函內容不完整，檢察官經過3個多月調查釐清相關程序後，認為全案查無不法，已經行政簽結。

內政部原先移送北檢的檢舉及相關卷證資料指出，陳家欽被控替吳正傑、渠正慈、王文助等3名警務正量身打造升官圖，涉嫌授意人事室主任張淑芳，教唆原為警階2線3星的3人撰寫「職務歷練」、「警政交流」等不實的職務報告，再虛構遷調流程，偽造外調至刑事警察局派令公文。

檢舉提及，吳等3人雖然職缺一度被外調至刑事局，但實際上只是公文過個水，3人實際仍在署長辦公室上班，2個月後，警政署又發文全國海選徵調署長辦公室2線4星專員，3人順勢被圈選陞官。

內政部3月間將陳家欽、吳正傑、渠正慈、王文助、張淑芳等5人，一併函送北檢後，一度引起當時行政院長蘇貞昌不滿尚未約詢當事人就函送，北檢也傳出函送內容程序不完備，將退案，但經檢察官分他字案調查3個多月，認為全案查無不法簽結。

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