黨產條例釋憲案　台北高等行政法院：黨產會判斷財產權已經是侵犯司法權

▲台北高等行政法院審理婦聯會黨產案的合議庭認為，黨產會取代法院判斷財產權，已侵犯司法權。（圖／翻攝自台北高等行政法院官網）

記者羅志華／台北報導

台北高等行政法院審理「黨產會認定婦聯會為國民黨附隨組織一案」，因認黨產條例有違憲疑慮，向大法官聲請釋憲，雖未於辯論時派員出席，但意見已由書面補充，北高行於6月30日發布新聞稿，合議庭認為「黨產會取代法院判斷財產權變動，不僅非功能適當之機關，且已侵犯司法權核心」。

北高行審理合議庭認為，黨產條例中多條違反禁止溯及既往、明確性、比例等原則，或違反正當法律程序。

例如黨產條例第4條第2款，「附隨組織：指獨立存在而由政黨實質控制其人事、財務或業務經營之法人、團體或機構；曾由政黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離政黨實質控制之法人、團體或機構。」，前段是「現在式的附隨組織」，後段提的卻是「過去式」，若以現在的法規，去評價過去的附隨組織，有涉及溯及既往的爭議。

合議庭認為，完全溯及既往不應允許，但若非完全溯及既往，採原則上允許的話，在改革方面會有較大彈性，也更能讓人民有感，當改革與法治衝突時，可透過民主投票對改革產生共識，但黨產會對財產自由處分的干擾，仍是相當明確。

講白一點，「轉型正義」就是新興民主國家怎樣和前政權算帳，合議庭認為即使要打破「禁止溯及既往」的原則，也應符合明確性、比例及正當法律程序，而黨產會以認定為附隨組織，就剝奪該組織財產權的方式，已是「違反正當法律程序」，而黨產條例中將「過去」與「現在」的附隨組織，給予同樣的規範，甚至讓被認定是「過去」的附隨組織更慘，已違反「比例原則」。

合議庭指出，只要被黨產會認定為附隨組織，該組織財產權將全面性受到限制，似乎影響太大，而在黨產會的見解中，「過去」的附隨組織，幾乎自1945年至今70餘年的財產，全在他們推定為「不當取得財產」的範圍內，這種無任何排除、緩衝的安排與設計，根本是對過去附隨組織財產權的全面抹煞，而黨產會經由聽證程序認定不當黨產，再命令政黨及附隨組織轉移財產，已侵犯司法權、違反權力分立即及正當法律程序。

合議庭認為，若有財產因不法情事，登記在任何政黨或組織，應是由「原權利人或繼承人」來提刑、民、行政訴訟，如今卻設立黨產會、不問原權利人意願，就進行調查、返還、追徵，顯見黨產會取代法院，以司法程序決定財產權之變動，不僅非適當機關，且已侵犯司法權核心，有違權力分立原則，及正當法律程序。

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