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警政署「全國威力大掃蕩」　桃警出動上千警力查獲黑幫895人送辦

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▲配合警政署「全國威力大掃蕩」，桃園市警局長陳國進親臨指揮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合警政署「全國威力大掃蕩」，桃園市警局長陳國進親臨指揮。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合內政部警政署執行「全國威力大掃蕩」，桃園市警局自7月1日起至8日在全市動員上千警力同步掃黑，總計破獲各類案件844件895人，其中中壢、平鎮警分局分別查獲天道盟、四海幫等黑幫份子計3件23人到案，有效壓制黑幫暴力氣焰，龍潭警分局則查獲改造槍砲地下工廠等重大刑案，涉案份子均已移送桃檢偵辦。

據桃園市警局刑警大隊指出，配合警政署「全國威力大掃蕩」，桃警執行掃黑行動專案與除暴專案，針對黑幫分子與其據點加強臨檢，總計共聲請搜索票25張、拘票74張，總計逮捕895人，其中包括天道盟正義會、四海幫等黑幫分子均已依違反組織犯罪防制條例送辦，其他重要偵辦內容如下：

中壢警分局檢肅天道盟正義會趙姓男子6人到案，趙男平日以楊梅區為據點，去年起從事詐騙集團，持續以暴力討債、圍事、勒索與街頭鬥毆等不法行為，去年1月間因車手私吞詐騙所得，竟遭趙夥同集團成員將車手強押上車至旅館凌虐，以鋁棒、球棍毆打，強盜車手現金與金飾等財物，中壢警方6日蒐證完畢，將集團成員趙男等6人查緝到案，依組織犯罪防制條例、重利等罪嫌送辦。

▲配合警政署「全國威力大掃蕩」，桃警查獲黑幫份子，並查扣改造手槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合警政署「全國威力大掃蕩」，桃警查獲黑幫份子，並查扣改造手槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局檢肅天道盟正義會謝姓男子等8人，謝男為天道盟正義會份子，平日以網路簽賭維生，去年10月起因多名被害人遭誘騙簽賭積欠賭債，謝男等人與同夥多次至被害人住家撒冥紙、潑漆催債，強押被害人逼迫簽立本票，警方報請桃檢指揮偵，將謝等8人查緝到案。

平鎮警分局檢肅四海幫楊姓男子、天道盟曹姓男子等9人到案，楊男為四海幫副堂主，橫行在龍潭、平鎮區，還結合天道盟「太陽會」曹姓男子與手下共9人，今年1月起誣陷徐姓男子與妻有染，強索遮羞費300萬元，多次至被害人家中與工廠丟爆竹恐嚇，平鎮警方專案小組半年蒐證後，7日將集團9人一舉查緝到案。

▲配合警政署「全國威力大掃蕩」，龍潭警方查獲林姓男子涉嫌販毒與改造槍枝案，警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合警政署「全國威力大掃蕩」，龍潭警方查獲林姓男子涉嫌販毒與改造槍枝案，警方移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局查獲林姓男子改造槍械及販毒案，龍潭警方查獲林姓男子以販賣毒品為經濟來源，為預防販毒時遭黑吃黑，林男購買模型槍枝改造為具殺傷力槍械，在販毒時攜帶防身，專案小組跟監蒐證於7日在林男等2人駕車外出至桃園區販毒時前後包抄，當場在林男車上查扣改造槍枝設備包括鑽床、銼刀、撞針、槍管與各類改造槍工具、改造手槍、空氣槍各1支、改造子彈17顆與彈匣2個、安非他命6包（毛重38.6公克）與吸食器等證物。

►「即日起，我退出老化黨。」

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