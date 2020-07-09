前法務部長邱太三關說下台　桃園名醫張煥禎逃漏稅5億元判3年4個月

▲壢新醫院院長張煥禎涉嫌逃漏稅5億元案，地院9日宣判3年4月有期徒刑，圖為張去年出庭時照片。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園聯新醫療國際集團總執行長、壢新醫院院長張煥禎等人涉嫌自2007年至2014年間逃漏稅5億元案，當時還因認罪協商扯出前法務部長邱太三、桃檢檢察長彭坤業涉及關說，引起司法界譁然，後來導致2人先後辭職與調職，桃院地院9日宣判，法官依8個逃漏稅罪判處張煥禎3年4月有期徒刑，本案還可上訴。

桃園地院調查，63歲的張煥禎指示院方負責財務的彭女、盧女等人協助長期逃漏稅，並交付銀行帳戶、印章等，從2007年至2014年間被查出8度隱匿部分業務收入，將醫院部分現金收入轉移至醫院以外帳戶，已非屬稅務申報上單純漏報部分收入之消極行為，經過比對證詞、醫院帳戶，認定張自始知情，不採信其認為均由下屬個人行為之辯詞。

地院法官指出，張煥禎身為醫院院長且是獨資經營者，彭、林則僅為財務處長與會計人員，張犯後均矢口否認知情，逃漏稅金額從300萬元至8千8百萬元不等，金額十分鉅大，本應從重量刑，但考量張對桃園地區醫療服務品質且多從事公益活動頗有貢獻，案件爆發後已補繳回大部分逃漏稅款，僅因部分稅款因過期未繳回。

地院法官合議庭審理後依8個逃漏稅罪，判處張煥禎有期徒刑8月至1年8月，合併應執行3年4月，彭女、林女與盧女則各判處2年、1年與6月有期徒刑，本案還可上訴。

張煥禎因涉違反稅捐稽徵法，從2015年以來歷經調查與搜索遭桃園地檢署提起公訴後，張希望可認罪協商，但與陳姓公訴檢察官經過3次非正式溝通後，雙方沒有共識要以認罪協商處理，張煥禎急於脫訟，曾透過與前法務部長邱太三等人茶敘機會，要求邱太三協助；邱太三後來也向時任桃園地檢署檢察長彭坤業協助關說漏稅案，彭坤業曾指示檢察官進行認罪協商但卻引發爭議，事後引發司法界譁然，邱、彭2人後來因而辭職與被調離檢察長職務。

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