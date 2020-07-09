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嫩妻徹夜未歸…醋夫懷疑戴綠帽！持棍痛毆數小時致死　桃園地院裁定羈押

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▲桃園市龜山區7日發生林姓男子懷疑曾姓妻子有外遇，持棍棒狂毆妻子致死，警方將林男移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區7日發生林姓男子懷疑曾姓妻子有外遇，持棍棒狂毆妻子致死，警方將林男移送偵辦。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子懷疑妻子外遇起爭執，7日持棍棒毆打傷重送醫不治，但檢警查出，林男涉嫌從7日上午就開始毆打，直至下午發現妻子昏迷才趕緊送醫，8日晚間認定林男涉嫌重大，依家暴殺人罪嫌向法院聲押，桃園地院9日開庭後以林男證詞始終避重就輕，涉案情節重大且手段兇殘，裁定收押但未禁見。

▲桃園市龜山區7日發生林姓男子懷疑曾姓妻子有外遇，持棍棒狂毆妻子致死，警方查扣凶器棍棒證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區7日發生林姓男子懷疑曾姓妻子有外遇，持棍棒狂毆妻子致死，警方查扣凶器棍棒證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，58歲的林姓男子與小20歲的曾姓妻子結婚一年多，2人育有1名未滿周歲男嬰，但林男最近經常懷疑嫩妻有外遇，兩人為此經常爭執不下，因5日曾女徹夜未歸，林男多次為此與妻子起爭執，7日上午在度為此爭吵，林男情緒失控下徒手向妻子臉部揮拳猛擊，還以木棍朝其頭部與胸部等處痛毆，施暴時間長達數小時之久，7日下午，林男見妻子倒地昏迷趕緊撥打119請救護車送醫急救，但院方發現曾女頭部等多處有嚴重傷痕，懷疑遭家暴虐待通報警方處理，曾女經急救後仍宣告不治，龜山警方趕抵後將在醫院守候的林男帶回偵訊，並依殺人罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市龜山區7日發生林姓男子懷疑曾姓妻子有外遇，持棍棒狂毆妻子致死，警方封鎖現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龜山區7日發生林姓男子懷疑曾姓妻子有外遇，持棍棒狂毆妻子致死，警方封鎖現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園地檢署指出，林男複訊時，對於案情始終僅坦承失手打死妻子，絕非刻意殺人，但檢方認為林男涉嫌重大，依家暴殺人罪嫌向法院聲請羈押。

桃園地院9日開庭審理，林男經法官訊問後僅坦承部分犯行，依相關卷證內容認定其涉犯殺人罪且嫌疑重大，林男供述均避重就輕，顯然有畏罪可能，有相當理由認有逃亡之虞，考量其涉案情節、手段凶殘，並衡酌比例原則等，認非予羈押顯難進行後續偵查及審理，法官當庭裁定收押但未禁見。

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