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政院中辦看到南投偏鄉學校需求　優先改善電力供應及廚房設施

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▲▼行政院中部辦公室執行長蔡培慧，重視基層學校教學設施更新改善。力促學生午餐廚房，及增裝冷氣、視廳室等電力系統，更新改善計畫。（圖／政院中辦蔡培慧提供，下同）

▲▼行政院中部辦公室執行長蔡培慧，重視基層學校教學設施更新改善。力促學生午餐廚房，及增裝冷氣、視廳室等電力系統，更新改善計畫。（圖／政院中辦蔡培慧提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

行政院中辦執行長蔡培慧擔任第9屆立委期間，即不斷向教育部反映，學校補助案在審核時，經常因學校規模、人數多寡，使得非六都、偏鄉或規模較小的學校，無法順利獲得資源。為讓公立學校環境大提升，要求教育部推動4項優化校園專案計畫。

去年蔡培慧成功爭取教育部，以專案的方式補助全國國中小改善老舊廁所及新（修）建風雨球場。蔡培慧9日表示，她與教育部持續討論建議，經國教署盤點全國公立中小學的校園需求，教育部已爭取中央特別統籌分配稅款，全面改善公立國小兒童遊戲場、優化公立國中小視聽教室、精進公立國中小午餐廚房、改善公立高中以下學校電力系統，南投縣超過3.1億元計畫經費，共166間學校將受惠。

蔡培慧執行長表示，2年多前她到國姓鄉、埔里鎮國小會勘時，常看到兒童遊具嚴重老化，塑膠遊具氧化破裂、螺絲鬆動鏽蝕，造成學童遊戲受傷時有耳聞；鋪設的人工草皮也嚴重磨損濕滑，讓她極為不捨。

去年她也成功爭取到埔里國小與育英國小的共融遊戲設施補助支持，蔡培慧表示，南投縣本次專案共有134間學校獲得補助，將有效提升學校遊戲場的安全性。

蔡培慧發起的「學校午餐促進條例」從學校午餐費用、專業人力，以及偏鄉照顧、廚房設施設備改善、食材採購與運輸、食農文化與教育等均配套入法。

▲▼行政院中部辦公室執行長蔡培慧，重視基層學校教學設施更新改善。力促學生午餐廚房，及增裝冷氣、視廳室等電力系統，更新改善計畫。（圖／政院中辦蔡培慧提供，下同）

▲▼行政院中部辦公室執行長蔡培慧，重視基層學校教學設施更新改善。力促學生午餐廚房，及增裝冷氣、視廳室等電力系統，更新改善計畫。（圖／政院中辦蔡培慧提供，下同）

這個專法草案也已進入行政院審議，本次針對公立國中小的午餐廚房精進計畫，南投縣有160間學校獲得補助，增置相關設備及強化消毒設備、建置午餐管理資訊化，讓孩子吃得安全、吃得衛生、健康有保障。

配合新課綱教學方式的調整，優化視聽教室的多元用途刻不容緩。蔡培慧去年會勘國小的視聽教室時就發現，許多視聽教室的光源不足、隔音效果不佳，音響系統及投影設備早已不堪使用，教育部專案計畫將補助南投縣27間公立國中小來優化視聽教室功能。

前不久，行政院宣布2年後全面完成高中以下學校，電力系統改善及冷氣裝設，本次專案將優先改善迫切性較高的校園老舊電力設施，更新線路及配電系統等等，南投縣共有18所學校獲得補助。

蔡培慧執行長表示，過去各級學校申請校園環境改善計畫，均須自行提報計畫，不僅常常在審核過程，受到學校規模及師生人數太少，而無法獲得補助，也因無法取得地方政府配合款，校園遲遲無法汰換老舊設施，造成師生的校園安全隱憂。

如今，除了學校老舊廁所及風雨球場，都有專案協助更新。蔡培慧也跟教育部持續討論建議，並經教育部國教署盤點公立各級學校的實際情形，成功促成4項專案計畫，改善全國公立各級學校的校園教學環境及優化設施設備，也考量偏鄉及離島學校需求優予補助，實質減輕地方財源不足的壓力，各專案計畫的執行期程及經費在教育部與地方政府確認名單後核定補助金額。

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