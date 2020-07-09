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勤作「健口操」練！　認識「我的餐盤」可維持長者咀嚼功能

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▲南投醫院營養師深入社區宣導「健口操」，把年長者的食欲及營養健康帶起來。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

▲南投醫院營養師深入社區宣導「健口操」，把年長者的食欲及營養健康帶起來。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

民以食為天，台灣人相當重視「吃」，不過老人家因為器官退化或因為疾病、虛弱無力，而導致吞嚥困難，因此進食對老年人而言，往往變成痛苦的事情了。

但如果老年人若營養攝取不足，通常會伴隨很多身體疾病，因此衛生福利部南投醫院營養師特別針對老年人的均衡飲食，至南投縣名間鄉弓鞋社區來跟阿公阿嬤們談如何吃的均衡、美味又健康。

為了提供長輩健康、正確的飲食觀念，南投醫院營養室蔡秀雯主任帶領專業營養師們走入落在名間鄉的C級巷弄長照站，針對老年人的吞嚥及飲食來安排活動。首先帶領老人家認識「我的餐盤」。

蔡秀雯主任表示，我的餐盤有六口訣，方便民眾記憶，「每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙」依照口訣來進食，簡單清楚的了解所需的各類營養素及應該攝取的份量。

接著教導健口瑜珈操，每日進行健口操，除了能加強咀嚼肌群的力量、增強吞嚥功能，預防、延緩吞嚥障礙的發生。從深呼吸、頸部運動、肩膀運動、手部運動、臉頰運動、舌頭運動到發音練習，系列的動作並配搭唾液腺按摩，來保持穩定的口腔機能。

預防勝於治療，提早認識吞嚥退化的症狀，並且多做口腔運動，可以延緩長者出現吞嚥障礙以及減少發生嗆咳的問題，也使老人也能安心享用食物。

南投醫院C級巷弄長照站原本計畫共餐服務，但因為疫情關係而暫時改成外帶餐盒，落實防疫措施，不過餐盒裡的菜色，皆是依照國健署「我的餐盤」比例來提供餐點，並貼心的提供方便長者咀嚼的軟質豆類及白肉，讓長輩們可以吃的安心、健康。

・食材豐富

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