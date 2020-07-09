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昔日任國統會委員卻加入民進黨　吳新興：反共理念從未改變

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▲▼立法院審查考試委員被提名人,考試委員被提名人吳新興。（圖／記者李毓康攝）

▲考試委員被提名人吳新興。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院臨時會9日召開全院審查會，對考試委員被提名人陳錦生、吳新興、楊雅惠、王秀紅提出詢問。其中吳新興過去曾擔任國家統一委員會研究委員，在2000年後卻加入民進黨，也成為本次考試委員的名單中，唯一擁有政黨黨籍的被提名人。對此，吳新興9日表示，從前總統李登輝時代到今天，國家的政策還是反共，自己的立場始終如一，理念一路走來都沒有改變。

立法院上月29日正式召開臨時會，議程規劃按照民進黨團提案表決通過。考試院人事同意權訂於7月7日舉行公聽會、7月8日上午進行考試院長被提名人黃榮村審查會、下午進行考試院副院長被提名人周弘憲審查會，7月9日進行考試委員被提名人審查會、7月10日上午進行考試院人事同意權案投票。

▲▼立法院審查考試委員被提名人,李德維。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委李德維。（圖／記者李毓康攝）

立法院臨時會9日召開全院審查會，進行考試院第13屆考試委員被提名人詢問，國民黨立委李德維與陳以信質詢時皆指出，吳新興過去曾擔任國家統一委員會研究委員，之後卻選擇加入民進黨，詢問其從主張統一到獨立的心路歷程為何。

吳新興表示，從前總統李登輝、陳水扁、馬英九到今天蔡英文時代，台灣的國號一直都是中華民國，從來都沒有改變，「沒有台獨不台獨的問題」，台灣本來就是一個主權獨立的國家。

吳新興說，在李登輝擔任總統時期，整個國家的政策就是反共、反對中華人民共和國與共產制度，一直到陳水扁、馬英九、蔡英文執政後，國家的政策還是反共，「我的理念沒有變」。

不過李德維質疑，根據考試委員自律規範，考試委員應秉持公正無私、保持超然客觀的立場，積極恪遵職責、健全文官制度，以維護考試院的名義，不過吳新興為總統提名的名單中，唯一具有民進黨籍的被提名人，未來如何在政策與決策上保持超然客觀之立場。

吳新興表示，如果能經過立法院同意擔任考試委員，就將按照考試委員應該謹守的規範，保持行事客觀中立。

李德維再問，若能順利通過立法院同意權的行使，是否會退出民進黨。吳新興則說，會按照民進黨相關規定來做，至於是在擔任考委期間停止黨權，或是在暫停相關黨務活動，相關細節還不清楚，「按照規定我該怎麼做就怎麼做」。

▲▼立法院審查考試委員被提名人,陳以信。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨立委陳以信。（圖／記者李毓康攝）

陳以信質詢時也質疑，吳新興過去主張兩岸統一，之後卻又支持台灣獨立，「雙重標準如何作為師表中的師表」。

對此，吳新興重申，這樣的說法對他來說並不公平，從李登輝時代到陳水扁時、馬英九、蔡英文擔任總統，自己的立場始終如一，就是應該如何反共，確保台灣主權獨立完整、民主自由生活方式不變，這就是自己一路走來的理念，一直以來都沒有改變。

吳新興也強調，過去在擔任僑委會委員長期間，在處事上都盡量保持行政中立，自己不是意識形態很強烈的人，未來如何讓我國的文官制度做得更好，他將秉持行政中立的客觀原則，也是自己做事的態度。

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