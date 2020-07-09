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懷疑染疫隔離3星期！　男師生日當天失蹤...遺體慘遭螺旋槳碎屍

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▲▼螺旋槳,propeller,船,水中。（圖／達志影像／示意圖）

▲警方判定男子遺體曾受到拖船的螺旋槳撞擊。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州一名男子擔心自己可能感染新冠肺炎在家隔離3周，50歲生日當天外出散步後卻再也沒有回來，家人擔心可能遭遇不測立即報案，卻無法搜尋到他的下落，直到近日警方在法爾島(Fire Island)附近水域找到他的遺體。

在小學擔任代課老師的男子庫尼亞(Gilo“ Gil” Cunha)，在他5月7日50歲生日當天，於凌晨1時至8時外出後從此失蹤，家人原本以為他只是無法入睡，像往常一樣外出散步，然而身上有帶錢包以及信用卡，卻追蹤不到任何使用紀錄。

庫尼亞家人表示，「那段時間他懷疑自己感染新冠肺炎，每天都吃得很少、晚上也睡不著，對任何事物都突然失去興趣」，懷疑他的失蹤可能與疫情所造成的憂鬱有關。

庫尼亞失蹤後，家人四處張貼尋人海報，警方也出動大批警力以及警犬搜尋卻還是一無所獲。蘇福克郡(Suffolk County)警方6日表示，一名漁夫上周四（2日）在法爾島水域發現一具殘缺浮屍，後來證實是庫尼亞，「初步判定，遺體於5月27日上午6時50分被拖船(Tugboat)的螺旋槳撞擊，目前仍在調查死因」。

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