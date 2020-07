懷疑染疫隔離3星期！　男師生日當天失蹤...遺體慘遭螺旋槳碎屍

▲警方判定男子遺體曾受到拖船的螺旋槳撞擊。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國康乃狄克州一名男子擔心自己可能感染新冠肺炎在家隔離3周,50歲生日當天外出散步後卻再也沒有回來,家人擔心可能遭遇不測立即報案,卻無法搜尋到他的下落,直到近日警方在法爾島(Fire Island)附近水域找到他的遺體。

在小學擔任代課老師的男子庫尼亞(Gilo“ Gil” Cunha),在他5月7日50歲生日當天,於凌晨1時至8時外出後從此失蹤,家人原本以為他只是無法入睡,像往常一樣外出散步,然而身上有帶錢包以及信用卡,卻追蹤不到任何使用紀錄。

庫尼亞家人表示,「那段時間他懷疑自己感染新冠肺炎,每天都吃得很少、晚上也睡不著,對任何事物都突然失去興趣」,懷疑他的失蹤可能與疫情所造成的憂鬱有關。

庫尼亞失蹤後,家人四處張貼尋人海報,警方也出動大批警力以及警犬搜尋卻還是一無所獲。蘇福克郡(Suffolk County)警方6日表示,一名漁夫上周四(2日)在法爾島水域發現一具殘缺浮屍,後來證實是庫尼亞,「初步判定,遺體於5月27日上午6時50分被拖船(Tugboat)的螺旋槳撞擊,目前仍在調查死因」。

Beloved Connecticut school teacher Gil Cunha, who vanished on the morning of his 50th birthday back in May, has been found dead in the waters off Long Island. #Dateline https://t.co/pOc8KtLYh6 pic.twitter.com/jvIjH8x1s7