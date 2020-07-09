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染疫2歲女童送到醫院隔離　返家媽媽「換尿布」發現被性侵

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▲女童,哭,女孩,性侵。（圖／視覺中國）

▲女童隔離返家被媽媽發現遭到性侵。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

南非普勒托利亞市(Pretoria)一名2歲女童疑似感染新冠肺炎被送到醫院，隔離期結束後回到家中，卻一直莫名大哭且走路呈現困難，媽媽幫她換尿布時意外發現曾被性侵。當局目前已針對此事件進行調查。

豪登省(Gauteng)衛生部門官員7日表示，事件發生在普勒托利亞市的的喬治·穆哈里醫院(Dr George Mukhari Academic Hospital)，這名女童上月15日因為出現呼吸困難症狀，懷疑可能感染新冠肺炎而被送到醫院，結果返家後被母親發現遭人性侵。

女童的姑姑表示，女童被送到醫院當晚，醫院曾打給對方母親表示，女童一直哭個不停，看起來十分痛苦，後來又打來說孩子已經順利睡著，隔天早上通知病毒檢測結果為陰性可以帶回家，然而母親帶女童回家時，發現對方走路十分吃力，且換尿布時還有不明白色液體，「原本以為那是藥物，然而隔天發現白色液體仍持續流出」。

女童母親懷疑女兒遭到性侵立即報警。衛生部發言人凱卡娜(Kwara Kekana)表示，當局與警方已著手進行調查，醫院也持續與受害人保持聯繫並且進行內部調查中。警方則表示，由於受害者為未成年，為保護隱私將不會對外公開任何案情細節，只有家長能得知最新調查進度。

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