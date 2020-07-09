工人3公尺高落地遭鋼筋貫穿　「腹腔插入傷到肺」醫生奇蹟拔出75cm





▲長約1公尺2公分粗的鋼筋插入男子體內。（圖／翻攝自江蘇新聞）

記者李振慧／綜合報導

江蘇南通一名男工人在工地現場不慎從3公尺高處掉落，導致一根1公尺長的鋼筋貫穿腹腔，被送到醫院時還可看到直徑約2公分粗的鋼筋裸露在外，傷處流血不止，幸好在醫療團隊與消防隊員的聯手搶救下順利救回一命。

《江蘇網》報導，事件發生在3月27日中午12時50分，朱姓男子當時因為慘遭鋼筋刺入，被緊急送到南通市第二人民醫院急診科治療，約1公尺長的鋼筋從左大腿內側皮膚穿入插進骨盆，裸露在外的鋼筋長達20多公分，照X光發現約75公分鋼筋刺入傷者腹腔一直傷到肺，由於腹腔處臟器眾多，一不小心就可能傷及重要器官，情況十分危急。

醫院請消防人員截斷鋼筋後立即進行手術，手術過程除了要快，還要保持好患者體位，因為鋼筋若有一點移動，就有可能造成腹腔器官大出血或是心臟驟停等嚴重情況，萬全準備下總算將鋼筋緩緩移出並冷靜進行縫合防止出血，歷經3小時的搶救後患者生命跡象穩定，後來被送到加護病房接受後續治療。

朱男1個多月後轉入一般病房並接受復健，後來肌肉順利恢復功能，6月時已能下床行走，日前出院的他為了感謝醫療團隊的幫忙，本月6日特別致贈兩面旗幟給院方，他表示，「感謝南通二院泌尿外科王健主任救了自己的命」，並感動流下眼淚。

▼男子體內鋼筋約75公分長。（圖／翻攝自江蘇新聞）

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